Ещё
УБРиР уменьшил ставки по депозитам юрлиц в рублях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

УБРиР уменьшил ставки по депозитам юрлиц в рублях 

Банки.ру 40 минут назад
По депозиту «Гибкий» и «Гибкий онлайн» ставка уменьшена на 0,3—0,35 процентного пункта. Теперь средства размещаются под 5,65—5,95% годовых и 5,85—6,15% годовых соответственно. Срок — от 61 дня до 367 дней. Минимальная сумма размещения — 300 тыс. рублей (онлайн — 100 тыс. рублей) Депозит можно пополнять, а также совершать расходные операции. Возможно льготное досрочное расторжение договора. Выплата процентов — ежемесячно или в конце срока.
Продуктовый виджет
По «iдепозиту» снижена на 0,25 п.п. Действующие ставки — 2,5—6,9% годовых. Срок — от трех до 180 дней. Минимальная сумма размещения — 100 тыс. рублей. Уплата процентов — ежемесячно или в конце срока договора.
По «Капитальному» уменьшена на 0,15—0,35 п.п. Теперь средства размещаются под 6,35—6,5% годовых. Минимальная сумма размещения — 10 млн рублей. Срок — от 61 до 150 дней. Выплата процентов — ежемесячно. Возможно пополнение в течение срока депозита, но не позже чем за 14 дней до окончания срока действия договора. Частичное изъятие — возможно, до минимальной суммы размещения.
Банки.ру: последние новости
Реальные располагаемые доходы россиян в марте выросли на 4,1% ЦБ: чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту сократился в феврале на 20% В Почта Банке начали оказывать услуги иностранным гражданам
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300847
Болгария: спасибо России, но…393
РФ нашла способ поквитаться с США187
Порошенко озвучил новое обвинение против РФ141
В метро запретят раздеваться85
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение