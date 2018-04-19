УБРиР уменьшил ставки по депозитам юрлиц в рублях

По депозиту «Гибкий» и «Гибкий онлайн» ставка уменьшена на 0,3—0,35 процентного пункта. Теперь средства размещаются под 5,65—5,95% годовых и 5,85—6,15% годовых соответственно. Срок — от 61 дня до 367 дней. Минимальная сумма размещения — 300 тыс. рублей (онлайн — 100 тыс. рублей) Депозит можно пополнять, а также совершать расходные операции. Возможно льготное досрочное расторжение договора. Выплата процентов — ежемесячно или в конце срока.

Продуктовый виджет

По «iдепозиту» снижена на 0,25 п.п. Действующие ставки — 2,5—6,9% годовых. Срок — от трех до 180 дней. Минимальная сумма размещения — 100 тыс. рублей. Уплата процентов — ежемесячно или в конце срока договора.

По «Капитальному» уменьшена на 0,15—0,35 п.п. Теперь средства размещаются под 6,35—6,5% годовых. Минимальная сумма размещения — 10 млн рублей. Срок — от 61 до 150 дней. Выплата процентов — ежемесячно. Возможно пополнение в течение срока депозита, но не позже чем за 14 дней до окончания срока действия договора. Частичное изъятие — возможно, до минимальной суммы размещения.