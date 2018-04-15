Житель Удмуртии шесть лет приходил в общественные места пьяным и платил за это штрафы

Шаркан. Удмуртия . Житель Шарканского района Удмуртии шесть лет приходил в общественные места пьяным и платил за это штрафы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Общая сумма за все года составила 103 тысячи рублей, а в связи с неоплатой долга в установленные сроки, мужчине приходилось оплачивать ещё и исполнительский сбор.

В итоге за шесть лет пришлось помимо штрафов в размере 103 тыс. рублей оплатить и исполнительский сбор на сумму 64 тыс. рублей.

«После шести лет нахождения в статусе должника, мужчина осознал, что алкоголь до добра не доводит, а деньги, потраченные на штрафы, мог бы потратить на улучшение своих жилищных условий», — говорится в сообщении приставов.