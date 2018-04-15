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Россияне перестали откладывать на «черный день»
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Россияне перестали откладывать на «черный день» 

News.ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
К такому выводы пришли аналитики Исследовательского холдинга «Ромир». В ходе опроса, проведенного холдингом в марте текущего года, респондентам задавался вопрос о наличии у них и в их семьях сбережений и о том, в какой форме опрошенные стараются их хранить.
Согласно исследованию, о наличии сбережений заявили 48% респондентов. В 2017 году в аналогичный период положительно на этот вопрос ответили 57% опрошенных. При этом нынешний показатель все же лучше результатов 2015 и 2016 годов.
В то же время, 52% россиян не имеют сбережений. В исследовании отмечается, что чаще всего такой ответ указывали граждане с низким доходом, либо жители сельской местности, соответственно — 67% и 59%. При этом об отсутствии накоплений реже всего говорили жители городов с полумиллионным населением — 44%.
За прошедшие несколько месяцев текущего года выявлен рост граждан, считающих, что лучше всего хранить сбережения, как в рублях, так и в валюте — 19%. В исследовании отмечается, что за последние годы подобных наблюдений данный показатель является самым высоким.
В то же время число граждан, предпочитающих валютные накопления, сократилось более чем втрое, составив 2%. Примечательно, что доля россиян, хранящих свои сбережения в рублях, за год не изменилась, сохранившись на стабильно высоком уровне — 79%.
Если говорить о надежности сбережений, то мнения респондентов распределились следующим образом. Так, 31% опрошенных предпочитает хранить накопления в российских банках. Что касается наличных денег, то рубли выбирают 30%, валюту — 17% опрошенных граждан. Остальные предпочитают вкладываться в драгметаллы, инвестиции в бизнес, ценные бумаги либо выбирают вклады в иностранных банках.
Отвечая на вопрос, куда бы вы вложили свободные деньги, 36% россиян выбрали недвижимость или землю, 31% предпочел бы банковские вклады, образование — 9%, вложения в бизнес привлекают 8% опрошенных, акции — 6%.
Каждый десятый россиянин предпочитает никуда не вкладываться на случай «черного дня». Примечательно, что в прошлом году так же ответило аналогичное число респондентов.
Скептицизма в отношении иностранной валюты добавил и глава российского Минфина Антон Силуанов, который объявил о приостановке Центробанком закупки валюты на внутреннем рынке. По его словам, в настоящее время делать это нецелесообразно по геополитическим причинам, а также из-за санкций.
В эфире телеканала «Россия 24» министр рассказал, что покупки валюты не проводились, но «будут осуществлены в более поздний момент с тем, чтобы не оказывать дополнительного влияния на ситуацию на валютном рынке».
Силуанов объяснил, что сам механизм покупки валюты из-за санкций и их влияния на российскую экономику Минфин менять не собирается. При этом ранее в министерстве финансов обещали провести в апреле рекордный объем закупок валюты. С 6 апреля по 8 мая на эти цели планировалось выделить 240,7 млрд рублей или 11,5 млрд ежедневно.
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