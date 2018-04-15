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В Крыму до конца года сохранят льготные тарифы на воду
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В Крыму до конца года сохранят льготные тарифы на воду 

РИА Новости Крым 40 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. В соответствии с поручением главы Республики Крым Сергея Аксенова в Крыму до конца года продлили действие льготных тарифов на стоки и воду для населения, сообщает пресс-служба Госкомитета по ценам и тарифам РК. Они будут составлять 35 рублей за кубометр.
"Документом поручено Государственному комитету по ценам и тарифам установить на период с 1 июля по 31 декабря 2018 года льготные тарифы на питьевую воду на уровне 35 рублей (с учетом НДС), на этом же уровне зафиксировать стоимость услуги водоотведения", — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что предельный уровень тарифов на воду и стоки для населения Крыма остается неизменным с 1 сентября 2017 года. При этом разницу между установленными тарифами для населения и экономически обоснованными тарифами предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства компенсируют из бюджета Республики.
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