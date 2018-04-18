Чем богаты? Сколько зарабатывают депутаты и сенаторы от Пермского края

Совете Федерации? Первыми, как всегда, отчитались представители Федерального Собрания. Сколько же получают депутаты и сенаторы, представляющие наш регион в Госдуме

Кто прирос?

Как и год назад, официально самый богатый депутат от Прикамья в Госдуме — выходец из нефтяников и единоросс Александр Василенко . За прошлый год его доход ещё заметно подрос — с 18,9 млн рублей (в 2016 году) до 27,1 млн рублей. А вот у его жены финансовые дела складывались не так удачно: её доход упал с 14 до 3,5 млн рублей. Зато на супругу записан автомобиль Audi А4.

Следом расположился депутат Данил Шилков из ЛДПР , который в Госдуме оптом представляет Свердловскую область Дагестан и наш край. За год его доходы выросли более чем в 2,5 раза — до 7,8 млн руб. У него имеется неплохой автопарк: машина Volkswagen Touareg, мотоцикл КТМ 530 ЕХС и снегоход. Хорошо сложились в 2017 года дела и у жены Шилкова, заработавшей 7,3 млн рублей.

Третье место по доходам в 2017 году среди прикамских депутатов занимает единоросс Андрей Исаев . Пусть он и получил на 600 тысяч меньше, чем в 2016 году — 6,1 млн рублей.

По 4,6 млн рублей в прошлом году заработали Дмитрий Сазонов Игорь Сапко (оба из «Единой России» ), чуть прибавив по сравнению с 2016 годом. Их жёны тоже сработали почти синхронно, показав доходы в 2,5 и 2,4 млн рублей. Сохранила чета Сазоновых и внушительный автопарк: Toyota Land Cruiser Prado 120, спортивный байк Suzuki GSX 1300R, прицеп (числятся за депутатом), авто Mercedes-Benz E250 CGI и «Лада-Калина» (за супругой). Всё также в гараже Сапко стоят квадроцикл и Lexus RX200T (принадлежит супруге). А вот второй кроссовер Lexus RX 350 жена Сапко, видимо, продала или кому-то передала.

Холостой Алексей Бурнашов («Единая Россия») неплохо прирос в доходах в прошлом году — 4,3 млн рублей против 2,9 млн в 2016 году.

Ещё один холостяк и единоросс Дмитрий Скриванов продолжил финансовое «падение». В бытность депутатом Заксобрания края в 2014 году доход у него был 464 млн рублей, в 2016 году — уже 15,3 млн, а в 2017 году — всего 3,9 млн Зато он может похвастать BMW3401 XDRIVE и двумя снегоходами в своём гараже.

Доходы другого единоросса — Игоря Шубина — также упали с 5,9 млн до 4,8 млн рублей. Его жена заработала 1,2 млн рублей. Она владеет внедорожником Volkswagen Touareg.

Эсер Дмитрий Ионин , который с прошлого года представляет в Госдуме одновременно ХМАО , Свердловскую область и наше Прикамье, задекларировал доход в 2,6 млн рублей, его жена — 86,7 тысячи рублей. Ездит молодой депутат на кроссовере Audi Q7.