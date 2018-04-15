Как взять кредит и не сойти с ума

Когда люди слышат истории о том, что кого-то где-то «развели» на внушительный кредит, то реакция следует разная. Одни сочувствуют, вторые — усмехаются, третьи — не скрывают издевок в адрес ло (пу) хов. Но ни те, ни другие, ни, конечно же, третьи не допускают мысли, что такое может произойти с ними.

Корреспондент News.ru решила на себе проверить, реально ли оформить кредит в банке почти на 100 тысяч рублей через организацию-посредника (третье лицо) и не сойти с ума, пытаясь расторгнуть его без суда.

Пойти на эту авантюру «вдохновило» обращение в редакцию одной из читательниц. Девушка стала жертвой качественной «обработки» продажников школы английского языка «Спик Ап» («Speak Up»).

Как «развели» других

Началось всё безобидно. Наша героиня в Сети прошла тест на определение уровня владения английским языком. По завершению ей позвонила менеджер Образовательного центра иностранных языков «Спик Ап» и пригласила в один из офисов на открытый урок.

Уже на месте за дело взялись продажники. По словам потерпевшей, сотрудники проигнорировали её слова о неплатежеспособности.

«Они не дали мне толком разобраться в ситуации и продолжали рассказывать о том, что можно оформить кредит и это будет очень выгодно. Под таким напором я даже толком не поняла, как подписала договор на оказание платных образовательных услуг на сумму 65 790,09 рубля на 21 месяц», — рассказала собеседница News.ru, пожелавшая не раскрывать свое имя.

Кредит Европа Банк » быстро перевёл все средства на счёт «Спик Ап». При этом сотрудники банка даже не удосужились проверить личность, возраст или любую другую информацию о новом клиенте.

По словам другой пострадавшей — Юли Ткаченко, — «спикаперы» повесили на неё кредит зная, что она школьница. В заявке сотрудники просто соврали.

Об этом она написала в группе «ВКонтакте», где жертвы Центра при помощи привлечённых юристов пытаются помочь друг другу избавиться от ненавистных кредитов.

Как «развели» корреспондента News.ru Можно было бы, конечно, примкнуть к числу жертв «Спик Ап», но мы решили найти другую «контору», которая работает по схожей схеме. Искать долго не пришлось. Буквально за 10 минут я воспользовалась «супервыгодным» предложением от сети оздоровительных студий CosmosFit и согласилась прийти на первое бесплатное посещение.

Предстояло пройти EMS-тренировку — достаточно популярную процедуру в столичных фитнес-центрах (EMS-тренировка — тренировка в костюме, который за счет электроимпульсов заставляет работать мышцы — прим. автора). После неё меня пригласили на разговор к менеджеру по продажам. Ничего странного, люди предлагают услугу потенциальному клиенту.

Самое интересное началось после того, как я заявила, что для меня это слишком дорого. Улыбчивая менеджер тут же предложила оформить кредит.

При этом, согласно моей истории, я максимально не подходила как минимум по двум основным критериям: проживала в Москве менее 6 месяцев и не имела стабильного заработка. Но всё это оказалось решаемо.

За считанные секунды оказалось, что я ежемесячно «зарабатываю» 70 тысяч рублей на протяжении всех двух лет, что живу в столице.

Заявку с этими данными отправили в банк. Через 5 минут пришло одобрение. Так я стала «счастливой» обладательницей кредита на 96 тысяч рублей.

Пришла домой и поняла

Но вернёмся к нашей героине, которую втянули в долговую историю в Центре образовательных услуг «Спик Ап». Девушка поняла то, что ей придётся выплачивать кредит, когда вернулась домой.

«У меня словно туман всё это время в голове был. Пришла домой и поняла, что не потяну этот кредит, что он мне не нужен. Сразу же позвонила в Центр с целью расторжения договора. Мне отказали. Первое занятие по договору должно было пройти уже на следующий день. Я приехала на него, но урока не было», — сказала девушка.

Согласно статье 32 «О защите прав потребителей», человек может отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесённым им расходов, связанных с обязательствами по договору.

В этом случае услуга так и не была оказана. По факту Центр не понёс никаких расходов, деньги переведённые банком на его счёт оставались в целости и сохранности.

«Я написала заявление на расторжение договора уже находясь в офисе. Сказала, что не нуждаюсь в их услугах. Но сотрудники заявили, что ничем мне помочь не могут и отказались принимать заявление», — добавила героиня.

В связи с этим потерпевшая обратилась к юристам для составления искового заявления в суд. Параллельно, разбираясь в ситуации, девушка узнала, что на такой же «крючок» попались огромное количество людей.

По словам Давида Алиева, юриста Московского Центра правовой поддержки, он уже не первый раз сталкивается с такими случаями.

«К нам обратились уже несколько людей пострадавших от этой языковой школы. И все рассказывают одно и тоже, что приходя в офис на ознакомление, выходили оттуда уже с оформленным кредитом. Осознавали это когда возвращались домой. Клиенты звонили и просили расторгнуть договор, но им отказывали. Если всё же инцидент такого плана уже произошел, если вас ввели в заблуждение вы вправе незамедлительно на следующий день обратиться в данное заведение с заявлением о расторжении договорных обязательств по защите прав потребителей. По закону вам не могут отказать в расторжении договора. В случае отказа, ситуацию необходимо решать через суд. На будущее, знайте, когда вас так навязчиво пытаются пригласить в офис, стоит задуматься. Хотя бы просто посмотрите отзывы об организации в интернете», — сказал он.

Что касается истории с корреспондентом News.ru, то она завершилась более благополучно, хотя нервы потрепала ощутимо.

Вернувшись домой с документами на кредит, мне, вдруг, стало страшно. Мысль о том, что теперь я должна банку почти 100 тысяч рублей вгоняла в апатию.

Напомню, что я осознанно шла на эту авантюру. Что же говорить о тех людях, которые попадают в такие истории случайно?

О своём желании расторгнуть договор сообщила в салон в этот же вечер (первое платное посещение должно было состояться через пару дней). По телефону спросила, могу ли я приехать к ним в воскресенье (на сайте было указан график работы без выходных — прим. автора).

«Знаете, девушка, мы в этот день не работаем», — ответили мне на том конце провода. Как только попросила соединить с менеджером, звонок сбросили.

Стало не по себе. Вот и зачем мне все это было нужно?

В воскресенье я все-таки приехала в салон.

«Вы только зря пришли, специалист по расторжению договоров у нас работает только по будням», — заявили мне на входе.

Делать было нечего. Ушла.

В ночь на понедельник просмотрела все подобные ситуации в Сети, комментарии юристов и исходы таких историй.

Всё было плачевно. В таком же состоянии была и я. Нервы сдавали.

Позвонила в банк, там сказали, что проценты уже начали «капать». Мой авантюрный настрой с каждой минутой исчезал.

Дошло до того, что я сама составила договор по расторжению. Приготовилась к словесным баталиям, выучила необходимые статьи, мысленно представила, как придется писать письмо в прокуратуру

К счастью, все мои подготовки оказались напрасны. Отбившись от уговоров менеджера и «суперпредложений», я, наконец-то, встретилась со специалистом по расторжению договоров.

Мой долг в 96 тысяч был аннулирован. Банковские проценты, как оказалось, тоже. Все завершилось безболезненно, благодаря тому, что я не успела воспользоваться услугами салона, достаточно оперативно начала атаковать юридический отдел организации и основной причиной расторжения договора указала переезд в другой город по непредвиденным семейным обстоятельствам (это важно).

С момента оформления моего кредита и до его расторжения прошло два дня. Разница с историей нашей героини лишь в том, что моя «контора» оказалась нечистоплотной только в плане заключения договора, когда подала ложные данные в банк. Это говорит о том, что ни одна подобная организация не имеет права отказывать вам в расторжении кредита.

Памятка: как вести себя в подобных ситуациях

1. Необходимо составить претензию с просьбой добровольно расторгнуть договор. Обязательно в подробностях пропишите максимально важную причину расторжения договора. Формулировки из разряда «передумала»/ «перехотела» не подойдут. После отправьте претензию по адресу организации, а также в банк, в котором был оформлен кредит. Не забудьте сохранить почтовый чек об отправке. А лучше сами отнесите претензию в офис недобросовестной организации.

ВАЖНО! Всё делайте в двух экземплярах! Информация не новая, но напомнить всё-таки стоит. На вашем экземпляре обязательна должна быть отметка, подтверждающая, что компания получила документ.

2. По закону организация должна отреагировать на претензию в течение 10 дней.

3. Если ответа не последовало, то пишите исковое заявление и подавайте его в районный суд.

Можно подать иск по вашему месту регистрации, а можно по юридическому или фактическому месту организации.