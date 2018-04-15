Как взять кредит и не сойти с ума 

Когда люди слышат истории о том, что кого-то где-то «развели» на внушительный кредит, то реакция следует разная. Одни сочувствуют, вторые — усмехаются, третьи — не скрывают издевок в адрес ло (пу) хов. Но ни те, ни другие, ни, конечно же, третьи не допускают мысли, что такое может произойти с ними.
Корреспондент News.ru решила на себе проверить, реально ли оформить кредит в банке почти на 100 тысяч рублей через организацию-посредника (третье лицо) и не сойти с ума, пытаясь расторгнуть его без суда.
Пойти на эту авантюру «вдохновило» обращение в редакцию одной из читательниц. Девушка стала жертвой качественной «обработки» продажников школы английского языка «Спик Ап» («Speak Up»).
Как «развели» других
Началось всё безобидно. Наша героиня в Сети прошла тест на определение уровня владения английским языком. По завершению ей позвонила менеджер Образовательного центра иностранных языков «Спик Ап» и пригласила в один из офисов на открытый урок.
Уже на месте за дело взялись продажники. По словам потерпевшей, сотрудники проигнорировали её слова о неплатежеспособности.
«Они не дали мне толком разобраться в ситуации и продолжали рассказывать о том, что можно оформить кредит и это будет очень выгодно. Под таким напором я даже толком не поняла, как подписала договор на оказание платных образовательных услуг на сумму 65 790,09 рубля на 21 месяц», — рассказала собеседница News.ru, пожелавшая не раскрывать свое имя.
«Кредит Европа Банк» быстро перевёл все средства на счёт «Спик Ап». При этом сотрудники банка даже не удосужились проверить личность, возраст или любую другую информацию о новом клиенте.
По словам другой пострадавшей — Юли Ткаченко, — «спикаперы» повесили на неё кредит зная, что она школьница. В заявке сотрудники просто соврали.
Об этом она написала в группе «ВКонтакте», где жертвы Центра при помощи привлечённых юристов пытаются помочь друг другу избавиться от ненавистных кредитов.
Как «развели» корреспондента News.ru Можно было бы, конечно, примкнуть к числу жертв «Спик Ап», но мы решили найти другую «контору», которая работает по схожей схеме. Искать долго не пришлось. Буквально за 10 минут я воспользовалась «супервыгодным» предложением от сети оздоровительных студий CosmosFit и согласилась прийти на первое бесплатное посещение.
Предстояло пройти EMS-тренировку — достаточно популярную процедуру в столичных фитнес-центрах (EMS-тренировка — тренировка в костюме, который за счет электроимпульсов заставляет работать мышцы — прим. автора). После неё меня пригласили на разговор к менеджеру по продажам. Ничего странного, люди предлагают услугу потенциальному клиенту.
Самое интересное началось после того, как я заявила, что для меня это слишком дорого. Улыбчивая менеджер тут же предложила оформить кредит.
При этом, согласно моей истории, я максимально не подходила как минимум по двум основным критериям: проживала в Москве менее 6 месяцев и не имела стабильного заработка. Но всё это оказалось решаемо.
За считанные секунды оказалось, что я ежемесячно «зарабатываю» 70 тысяч рублей на протяжении всех двух лет, что живу в столице.
Заявку с этими данными отправили в банк. Через 5 минут пришло одобрение. Так я стала «счастливой» обладательницей кредита на 96 тысяч рублей.
Пришла домой и поняла
Но вернёмся к нашей героине, которую втянули в долговую историю в Центре образовательных услуг «Спик Ап». Девушка поняла то, что ей придётся выплачивать кредит, когда вернулась домой.
«У меня словно туман всё это время в голове был. Пришла домой и поняла, что не потяну этот кредит, что он мне не нужен. Сразу же позвонила в Центр с целью расторжения договора. Мне отказали. Первое занятие по договору должно было пройти уже на следующий день. Я приехала на него, но урока не было», — сказала девушка.
Согласно статье 32 «О защите прав потребителей», человек может отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесённым им расходов, связанных с обязательствами по договору.
В этом случае услуга так и не была оказана. По факту Центр не понёс никаких расходов, деньги переведённые банком на его счёт оставались в целости и сохранности.
«Я написала заявление на расторжение договора уже находясь в офисе. Сказала, что не нуждаюсь в их услугах. Но сотрудники заявили, что ничем мне помочь не могут и отказались принимать заявление», — добавила героиня.
В связи с этим потерпевшая обратилась к юристам для составления искового заявления в суд. Параллельно, разбираясь в ситуации, девушка узнала, что на такой же «крючок» попались огромное количество людей.
По словам Давида Алиева, юриста Московского Центра правовой поддержки, он уже не первый раз сталкивается с такими случаями.
«К нам обратились уже несколько людей пострадавших от этой языковой школы. И все рассказывают одно и тоже, что приходя в офис на ознакомление, выходили оттуда уже с оформленным кредитом. Осознавали это когда возвращались домой. Клиенты звонили и просили расторгнуть договор, но им отказывали. Если всё же инцидент такого плана уже произошел, если вас ввели в заблуждение вы вправе незамедлительно на следующий день обратиться в данное заведение с заявлением о расторжении договорных обязательств по защите прав потребителей. По закону вам не могут отказать в расторжении договора. В случае отказа, ситуацию необходимо решать через суд. На будущее, знайте, когда вас так навязчиво пытаются пригласить в офис, стоит задуматься. Хотя бы просто посмотрите отзывы об организации в интернете», — сказал он.
Что касается истории с корреспондентом News.ru, то она завершилась более благополучно, хотя нервы потрепала ощутимо.
Вернувшись домой с документами на кредит, мне, вдруг, стало страшно. Мысль о том, что теперь я должна банку почти 100 тысяч рублей вгоняла в апатию.
Напомню, что я осознанно шла на эту авантюру. Что же говорить о тех людях, которые попадают в такие истории случайно?
О своём желании расторгнуть договор сообщила в салон в этот же вечер (первое платное посещение должно было состояться через пару дней). По телефону спросила, могу ли я приехать к ним в воскресенье (на сайте было указан график работы без выходных — прим. автора).
«Знаете, девушка, мы в этот день не работаем», — ответили мне на том конце провода. Как только попросила соединить с менеджером, звонок сбросили.
Стало не по себе. Вот и зачем мне все это было нужно?
В воскресенье я все-таки приехала в салон.
«Вы только зря пришли, специалист по расторжению договоров у нас работает только по будням», — заявили мне на входе.
Делать было нечего. Ушла.
В ночь на понедельник просмотрела все подобные ситуации в Сети, комментарии юристов и исходы таких историй.
Всё было плачевно. В таком же состоянии была и я. Нервы сдавали.
Позвонила в банк, там сказали, что проценты уже начали «капать». Мой авантюрный настрой с каждой минутой исчезал.
Дошло до того, что я сама составила договор по расторжению. Приготовилась к словесным баталиям, выучила необходимые статьи, мысленно представила, как придется писать письмо в прокуратуру.
К счастью, все мои подготовки оказались напрасны. Отбившись от уговоров менеджера и «суперпредложений», я, наконец-то, встретилась со специалистом по расторжению договоров.
Мой долг в 96 тысяч был аннулирован. Банковские проценты, как оказалось, тоже. Все завершилось безболезненно, благодаря тому, что я не успела воспользоваться услугами салона, достаточно оперативно начала атаковать юридический отдел организации и основной причиной расторжения договора указала переезд в другой город по непредвиденным семейным обстоятельствам (это важно).
С момента оформления моего кредита и до его расторжения прошло два дня. Разница с историей нашей героини лишь в том, что моя «контора» оказалась нечистоплотной только в плане заключения договора, когда подала ложные данные в банк. Это говорит о том, что ни одна подобная организация не имеет права отказывать вам в расторжении кредита.
Памятка: как вести себя в подобных ситуациях
1. Необходимо составить претензию с просьбой добровольно расторгнуть договор. Обязательно в подробностях пропишите максимально важную причину расторжения договора. Формулировки из разряда «передумала»/ «перехотела» не подойдут. После отправьте претензию по адресу организации, а также в банк, в котором был оформлен кредит. Не забудьте сохранить почтовый чек об отправке. А лучше сами отнесите претензию в офис недобросовестной организации.
ВАЖНО! Всё делайте в двух экземплярах! Информация не новая, но напомнить всё-таки стоит. На вашем экземпляре обязательна должна быть отметка, подтверждающая, что компания получила документ.
2. По закону организация должна отреагировать на претензию в течение 10 дней.
3. Если ответа не последовало, то пишите исковое заявление и подавайте его в районный суд.
Можно подать иск по вашему месту регистрации, а можно по юридическому или фактическому месту организации.