Тульский мошенник снял деньги с банковской карты ульяновской пенсионерки 

Мошенник из Тульской области позвонил ульяновской пенсионерке, разместившей объявление о поиске работы сиделкой. Договорившись о будущей работе, мнимый работодатель предложил аванс, а с помощью дальнейших манипуляций снял крупную сумму с карты пенсионерки.
66-летняя жительница Ульяновска разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о поиске работы сиделкой. По объявлению позвонил мужчина, с которым обговорили условия работы. Собеседник сообщил о возможности немедленно перевести аванс в счет будущей зарплаты в сумме 5 000 рублей. Пенсионерка продиктовала номер своей банковской карты, после чего мнимый работодатель предложил помочь ей обналичить средства, но вместо того, чтобы объяснить, как снять деньги с карты, он продиктовал ей последовательность действий подключения «мобильного банка», причем не на ее, а на свой телефон. После этого мошенник перевел с банковского счета пенсионерки 48 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что мошенник звонил из Тульской области.