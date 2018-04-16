Когда в России повысят пенсионный возраст?

Увеличение возраста выхода на пенсию должно быть увязано с возможностью трудоустройства пожилых людей и молодёжи, уверена член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова . О чём ещё позаботятся власти при повышении пенсионного возраста? И какой категории работающих пенсионеров стоит вернуть индексацию пенсий в первую очередь?

— Елена Васильевна, на минувшей неделе Центр стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет экс-министр финансов Алексей Кудрин , обнародовал стратегию, одним из приоритетов которой является постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году. Выступая в Госдуме с отчётом о работе Правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что вопрос о повышении пенсионного возраста действительно «назрел». Когда, по вашим прогнозам, этот процесс начнётся?

— Сложно обозначить точные сроки, ведь окончательного решения на этот счёт ещё нет. Больше того. Насколько я знаю, официально такие предложения в Правительстве даже не рассматривались. Да, тема звучит, но инициатива исходит от экономистов, представителей научного сообщества.

С чем это связано? Действующий пенсионный возраст один из самых низких в мире, в развитых странах порог выхода на пенсию выше — 65-67 лет. Наш пенсионный возраст был установлен в 30-х годах прошлого века, когда средняя продолжительность жизни в стране была чуть выше 40 лет. На сегодняшний день продолжительность жизни россиян почти что 73 года. И она будет увеличиваться: президент Владимир Путин поставил задачу вступить в клуб стран с продолжительностью жизни 80+. Численность граждан пожилого возраста постоянно возрастает: за 35 лет количество пенсионеров увеличилось на 75 процентов, а общая численность населения — лишь на пять процентов. И так как пенсионная система в нашей стране солидарная (то есть работающие граждане, перечисляющие взносы в Пенсионный фонд, обеспечивают выплату тем, кто уже на пенсии), бюджет Пенсионного фонда начинает испытывать серьёзные трудности.

Появилась и ещё одна показательная диспропорция: для того чтобы приобрести право на пенсию, достаточно 15 лет стажа, и то мы поднимаем его поэтапно. Но на пенсии, с учётом увеличившейся продолжительности жизни, люди живут дольше. Получается, что период, в течение которого человек зарабатывает свои пенсионные права, меньше, чем сам период получения пенсии.

Но принять окончательное решение о повышении пенсионного возраста можно будет только после того, как мы снимем ряд очень важных проблем. Во-первых, с трудоустройством, причём не только людей старшего возраста, но и молодёжи, среднего поколения. Важно осознавать — если мы «задержим» на работе людей старшего возраста, это может повлечь за собой безработицу среди остальных групп населения. В связи с этим нужна специальная программа занятости. Второе. Повышение пенсионного возраста может повысить расходы по линии социального страхования — понадобятся дополнительные средства на оплату больничных листов, ведь люди старшего возраста чаще болеют. Ещё один момент, который важно учитывать, — повышать пенсионный возраст нужно только поэтапно, а люди должны понимать, почему это происходит, что это объективная необходимость.

— Как подобный переход скажется на бюджете Пенсионного фонда?

— Нельзя рассматривать этот вопрос как панацею от всех проблем пенсионной системы. Если человек выйдет на пенсию на пять лет позже, то и размер пенсии у него будет выше, чем если бы он это сделал сегодня. То есть это всё равно потребует дополнительных затрат. Да, первые годы определённое облегчение для бюджета действительно будет, но что произойдёт потом? Это очень сложный вопрос, который требует всестороннего изучения.

— Ещё один вопрос, который волнует россиян — вернётся или нет индексация пенсий работающим пенсионерам. Каково ваше мнение на этот счёт?

— Моё личное убеждение, что разделять пенсионеров на работающих и неработающих неправильно и несправедливо. Однако эта мера была принята как временная, в определённых экономических условиях. Конечно, к этой проблеме необходимо вернуться в ближайшее время. Может быть, на первом этапе стоит вернуть индексацию пенсий не всем работающим пенсионерам, а только тем, кто получает невысокую зарплату. К примеру, ниже двух МРОТ.

— Представители КПРФ внесли в Госдуму законопроект о новой социальной доплате к пенсии. Её, по мнению авторов документа, нужно выплачивать тем, кто получает пенсию меньше, чем 50 процентов от среднемесячной зарплаты работников в том регионе, где живёт пенсионер. Как вы относитесь к этой инициативе?

— Конечно, было бы замечательно, если бы пенсии в нашей стране были существенно повышены, причём чем больше, тем лучше. Однако привязывать размер пенсий к средней зарплате в регионе, мне кажется, неправильно. Что такое пенсия? Это компенсация утраченного заработка конкретного человека. То есть её размер должен рассчитываться, исходя из того стажа, что «заработал» именно этот человек, и той зарплаты, которую именно он получал. Да, если человек заработал минимальный стаж, и при этом получал невысокую зарплату, размер его доходов на пенсии может оказаться ниже прожиточного минимума в том субъекте Федерации, где он живёт. И тогда ему будет назначена социальная доплата до величины прожиточного минимума пенсионера. Но причём здесь средняя зарплата в регионе?

К тому же в настоящее время утверждён другой алгоритм повышения пенсий. Напомню, что пенсионная стратегия, утверждённая в 2012 году, предусматривает доведение среднего размера пенсии до 2,5 — 3 прожиточных минимумов к 2030 году.