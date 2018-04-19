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Глава ПФР рассказал, какие вопросы предстоит проработать новому кабмину
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Глава ПФР рассказал, какие вопросы предстоит проработать новому кабмину 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что одна из главных задач нового правительства России является проработка повышения пенсий гражданам. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Вопросы дальнейшего совершенствования пенсионной системы: и пенсионный возраст, и индексация работающим-неработающим, но самое главное, как повысить пенсии, ведь президент же сказал, что индексация должна быть выше инфляции — это вопросы, которые будут в фокусе внимания нового правительства", — сказал Дроздов.
Он также отметил, что вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам не закрыт.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что решения по изменению налоговых ставок будет принимать новое правительство.
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