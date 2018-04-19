Глава ПФР рассказал, какие вопросы предстоит проработать новому кабмину

"Вопросы дальнейшего совершенствования пенсионной системы: и пенсионный возраст, и индексация работающим-неработающим, но самое главное, как повысить пенсии, ведь президент же сказал, что индексация должна быть выше инфляции — это вопросы, которые будут в фокусе внимания нового правительства", — сказал Дроздов.

Он также отметил, что вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам не закрыт.