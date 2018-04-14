Доход главы Коми за год вырос до 9,350 млн рублей

Гапликов по-прежнему владеет пятой частью квартиры в 65 кв. м., еще одна квартира в 53 кв. м. имеется у него в пользовании. Как и год назад, никакого транспорта у него не имеется.

Доход супруги губернатора за год увеличился почти на 7% до 633,541 тыс. рублей. Она и несовершеннолетний ребенок главы республики также владеют по одной пятой части квартиры в 65 кв. м. У супруги по-прежнему имеется автомобиль Mercedes GLA-250 4Matic.