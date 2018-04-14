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Доход главы Коми за год вырос до 9,350 млн рублей
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Доход главы Коми за год вырос до 9,350 млн рублей 

ТАСС 22 минуты назад
СЫКТЫВКАР, 14 апреля. /ТАСС/. Доход главы Республики Коми Сергея Гапликова увеличился за 2017 год на 2,5% до 9,350 млн рублей. Эти данные содержатся в декларации о доходах руководителя региона, размещенной в субботу на официальном правительственном портале республики.
Гапликов по-прежнему владеет пятой частью квартиры в 65 кв. м., еще одна квартира в 53 кв. м. имеется у него в пользовании. Как и год назад, никакого транспорта у него не имеется.
Доход супруги губернатора за год увеличился почти на 7% до 633,541 тыс. рублей. Она и несовершеннолетний ребенок главы республики также владеют по одной пятой части квартиры в 65 кв. м. У супруги по-прежнему имеется автомобиль Mercedes GLA-250 4Matic.
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