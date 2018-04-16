Россиян хотят лишить ипотеки без первого взноса

Минстрой поддерживает отказ от ипотеки без первого взноса

"Здесь мы солидарны с ЦБ, и благодаря тому, что первый взнос остаётся на высоком уровне, сегодня тенденций к ипотечному пузырю нет", — отметил министр.

Просроченная задолженность по ипотеке, по его словам, составляет 2,3% — это во многом благодаря первому взносу.

Мень сообщил также, что шаги по удержанию первоначального взноса на высоком уровне принимают и банки, которым дают установку Минстрой и Центробанк.