Анатолий Аксаков (Госдума РФ): Введение процедуры санации позволит предупредить банкротство страховых организаций и защитит интересы граждан 

Госдума приняла закон о санации страховых организаций в целях предупреждения их банкротства. Значение и основные новации документа порталу ЕРЗ прокомментировал один из его авторов — глава профильного комитета Госдумы Анатолий Аксаков. Фото: www.hbon.ru 12 апреля 2018 года Государственная Дума РФ приняла Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части санации страховых организаций). Законопроект, о котором ранее писал портал ЕРЗ, внесли в нижнюю палату 27 ноября 2017 года депутаты Анатолий Аксаков, Николай Николаев, Игорь Дивинский и др. Согласно новому документу механизм санации страховщиков за счет средств Банка России разработан по аналогии с механизмом санации банков. ЦБ становится основным собственником санируемой организации, докапитализирует ее: подконтрольный регулятору Фонд консолидации страхового сектора выкупает не менее 75% акций, при этом при отрицательном значении собственных средств капитал компании приводится к одному рублю, а субординированные обязательства прекращаются. По завершении процедуры оздоровления предполагается продажа компании рыночному инвестору. В соответствии с новым законом санируемая компания либо временная администрация могут по суду взыскать убытки, то есть расходы на санацию, с прежних акционеров санируемого страховщика. Последние, владевшие более чем 1% акций или долей в капитале санируемой компании за три месяца до объявления о ее санации, не смогут покупать ее акции после завершения процедуры оздоровления. ЦБ удалось добиться, чтобы в законе не прописывались четкие критерии санируемой компании, на которых настаивал Минфин. Фото: www.www.mk.ru Финансовое ведомство поддержало поправки ко второму чтению документа с одной оговоркой: мораторий на удовлетворение требований кредиторов, который получит право вводить временная администрация страховщика, не должен распространяться на уплату налогов и взносов в соцфонды. Мораторий не распространяется на страховые выплаты, но приостанавливает (а не запрещает, как в варианте первого чтения) удовлетворение требований граждан о возврате страховой премии или ее части в связи с отказом от договора страхования или его досрочным прекращением, а также требований граждан о выплате выкупной суммы и (или) инвестиционного дохода. Документ предусматривает некоторые новые полномочия Банка России, в частности возможность ограничивать и запрещать проблемным страховщикам проведение отдельных сделок во избежание вывода активов. Вводить запрет ЦБ сможет в случае неоднократного нарушения страховщиком требований к финансовой устойчивости, неисполнения предписаний регулятора и предоставления ему недостоверной информации либо совершения действий, создающих угрозу правам и законным интересам клиентов, следует из текста закона. В случае неисполнения предписания об ограничении или запрете сделок ЦБ сможет отзывать у такого страховщика лицензию. Для оздоровления страховщиков ЦБ создаст Фонд консолидации страхового сектора — по аналогии с Фондом консолидации банковского сектора. Также предусматривается основание для ЦБ отозвать лицензию у страховщика, если он инвестирует более 20% страховых резервов и собственных средств (капитала) в не соответствующие требованиям регулятора активы. Кроме того, основанием может стать нарушение правил формирования страховых резервов, повлекшее занижение их суммы на 20% от нормативного соотношения капитала и обязательств. Значение и основные новации нового документа для портала ЕРЗ прокомментировал один из его авторов и главных инициаторов — председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ (на фото). Фото: www.chuvashia.spravedlivo.ru «Проект разрабатывался в целях совершенствования законодательства Российской Федерации в части введения возможности осуществления мер по предупреждению банкротства страховых организаций с участием Банка России по аналогии с процедурой финансового оздоровления кредитных организаций, — пояснил депутат. — В этих целях Законом предлагается внести ряд изменений в действующие законодательные акты. Так, изменения в Закон РФ „Об организации страхового дела в Российской Федерации“ устанавливают порядок определения величины собственных средств (капитала) страховой организации и порядок оценки сформированных ею страховых резервов; детально регламентируют меры, применяемые органом страхового надзора к субъекту страхового дела в случае нарушения им законодательства Российской Федерации; определяют случаи введения ограничения или запрета на совершение страховой организацией отдельных сделок. В частности, такие меры могут быть применены за неоднократное нарушение в течение одного года требований финансовой устойчивости и платежеспособности, неисполнение надлежащим образом и в установленный срок предписания органа страхового надзора, представление в орган страхового надзора недостоверной информации либо совершение действий, создающих угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и (или) угрозу стабильности финансового (страхового) рынка. Также законопроектом вносятся изменения в статьи Закона, устанавливающие основания для ограничения и приостановления действия лицензии, для возобновления действия лицензии после ее ограничения или приостановления, а также для отзыва у страховой организации лицензии. Фото: www.knopki-bablo.net Помимо этого законом вносятся изменения в Федеральный закон „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“, предусматривающие создание Фонда консолидации страхового сектора, который формируется из денежных средств Банка России, обособленных от остального имущества Банка России. Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора также будет участвовать в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховых организаций с использованием денежных средств Фонда консолидации страхового сектора. Согласно изменениям, вносимым Законом в Федеральный закон „О несостоятельности (банкротстве)“ в целях предотвращения негативных социально-экономических последствий и снижения устойчивости финансового рынка, Банк России вправе применять меры по предупреждению банкротства страховой организации со своим участием. Основанием для применения мер по предупреждению банкротства страховой организации с участием Банка России является наличие признаков неустойчивого финансового положения страховой организации, создающего угрозу интересам ее страхователей, выгодоприобретателей, иных заинтересованных лиц и (или) угрозу стабильности финансового (страхового) рынка. При наличии указанных признаков Банк России может принять решение либо о приостановлении действия лицензии страховой организации с назначением временной администрации страховой организации, либо о своем участии в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации. Также он вправе применять к страховой организации меры, направленные на ограничение осуществления сделок, связанных с отчуждением имущества страховой организации. Фото: www.proautopravo.ru Банк России вправе направить в страховую организацию своих представителей и представителей управляющей компании в целях проведения анализа ее финансового положения (в том числе для проведения оценки активов и пассивов страховой организации). По результатам этого анализа в ЦБ направляется отчет для принятия решения Советом директоров Банка России об участии регулятора в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации. В случае принятия указанного решения утверждается план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, регулятор вправе назначить временную администрацию страховой организации, при этом функции временной администрации страховой организации приказом ЦБ могут быть возложены на управляющую компанию. В случае назначения временной администрации страховой организации законопроект предусматривает право Банка России вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов страховой организации на срок не более 3 месяцев с момента утверждения плана участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации. Оказание Банком России финансовой помощи страховой организации предполагается проводить при условии приобретения регулятором акций (долей в уставном капитале) в количестве не менее 75% акций страховой организации, созданной в форме акционерного общества, или не менее ¾ долей в уставном капитале страховой организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью. Заключительным этапом процедуры санации страховой организации после ее докапитализации будет являться ее продажа новому владельцу путем проведения открытого аукциона по стартовой цене, определенной Банком России на основе размера собственных средств (капитала) страховой организации, рассчитанного в соответствии с методикой ЦБ. Фото: www.innoginsk.ru Федеральный закон вступает в силу по истечении сорока пяти дней после дня его официального опубликования, за исключением изменений в Закон Российской Федерации „Об организации страхового дела в Российской Федерации“ в части мер, применяемых органом страхового надзора к субъекту страхового дела, а также ограничения, приостановления и отзыва лицензии субъекта страхового дела, которые вступают в силу с 1 января 2019 года. Предлагаемые Законом меры по предупреждению банкротства страховых организаций будут способствовать тому, чтобы процесс восстановления их платежеспособности осуществлялся без серьезной дестабилизации финансовой системы и с предоставлением большего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг — страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей», — резюмировал Анатолий Аксаков.