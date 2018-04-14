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В Мордовии продлили программу льготной ипотеки под 5 процентов
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В Мордовии продлили программу льготной ипотеки под 5 процентов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
По условиям программы, получая ипотечный кредит под 12 процентов годовых, заемщик оплачивает лишь пять: остальное компенсирует республиканский бюджет. Воспользоваться такой льготой может практически любой житель Мордовии. Эта мера помогла не только справить новоселье тысячам семей, но и оживить ситуацию на рынке недвижимости.
— Участниками республиканской программы льготной ипотеки под пять годовых стали свыше 3600 семей, в строительную отрасль инвестировано более 8,5 миллиарда рублей. Эта программа вызвала большой интерес на федеральном уровне, — отметил Владимир Волков. — Мной принято решение продлить сроки ее действия на 2018 год. При этом нужно несколько изменить механизм чтобы в снижении расходов и ставок на ипотеку были заинтересованы и заемщики, и банки.
Всего же ипотечные кредиты получили около 13 тысяч мордовских семей, причем в 2017 году этот показатель вырос на четверть.
Лидер региона подчеркнул, что снижать темпы строительства нельзя — в текущем году объемы работ в строительной отрасли должны возрасти на пять процентов. По планам, в республике будет возведено 333 тысячи квадратных метров жилья, в том числе 240 тысяч — стандартного.
Глава РМ обратил внимание на то, что в условиях отказа с июля от системы долевого строительства необходимо в сжатые сроки перейти на новую систему проектирования и финансирования. Одновременно следует продумать меры по активизации индивидуального жилищного строительства: речь идет о создании в республике индустрии доступного малоэтажного жилья.
— Ставлю задачу правительству организовать в республике полный производственный цикл производства строительства дешевого быстровозводимого жилья — от выпуска стройматериалов до сдачи домов под ключ. База для этого у нас есть, — подчеркнул Владимир Волков.
Кстати
Как отмечалось в послании главы РМ, в 2018 году на дорожное строительство в регионе направят более пяти миллиардов рублей. На эти средства будет построено и отремонтировано свыше 60 километров федеральных, республиканских и местных дорог.
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