В течение 2017 года председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшинзаработал 17,57 миллионов рублей. Годом ранее его доход составил 11,3 миллионов рублей. Таким образом, Мухаметшин увеличил свой заработок на 55 процентов. Супруга Фарида Мухаметшина показала доход в размере 9,6 миллионов рублей. Годом ранее ее заработок составил 5,6 миллионов рублей. Кроме того, в декларации отражена информация о земельном участке площадью 2546 квадратных метров. Также супруги владеют двумя жилыми домами, двумя квартирами и двумя стояночными местами. У Мухаметшина в собственности снегоход, мотовездеходи две машины — ГАЗ-21 «Волга» 1963 года выпуска и М-20 «Победа» 1954 года выпуска. Доходы депутатов Госсовета РТ представлены на сайте ведомства, в личных карточках парламентариев.