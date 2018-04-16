Ещё
Фарид Мухаметшин увеличил годовой доход на 55 процентов — до 17,57 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фарид Мухаметшин увеличил годовой доход на 55 процентов — до 17,57 млн рублей 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В течение 2017 года председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшинзаработал 17,57 миллионов рублей. Годом ранее его доход составил 11,3 миллионов рублей. Таким образом, Мухаметшин увеличил свой заработок на 55 процентов. Супруга Фарида Мухаметшина показала доход в размере 9,6 миллионов рублей. Годом ранее ее заработок составил 5,6 миллионов рублей. Кроме того, в декларации отражена информация о земельном участке площадью 2546 квадратных метров. Также супруги владеют двумя жилыми домами, двумя квартирами и двумя стояночными местами. У Мухаметшина в собственности снегоход, мотовездеходи две машины — ГАЗ-21 «Волга» 1963 года выпуска и М-20 «Победа» 1954 года выпуска. Доходы депутатов Госсовета РТ представлены на сайте ведомства, в личных карточках парламентариев.
Казанский репортер: последние новости
Противнице строительства МСЗ в Казани выписали штраф, еще одну активистку вызвали в полицию Источник сообщил о повторном задержании бывшего вице-премьера Татарстана Исполком Казани отказался от новой транспортной схемы, предложенной москвичами
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки23
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией65
Трамп планировал атаковать российские объекты870
«Грязная сторона раскованного поведения»8
Глава Франции выдвинул обвинение России852
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:46
Медведь отказался общаться с водителем
Другое
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
00:28
Деньги из штанов вытащил ветер
Происшествия Криминал
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение