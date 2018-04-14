Депутаты Госдумы от Удмуртии раскрыли свои доходы за 2017 год

Ижевск. Удмуртия . Декларации о доходах депутатов за 2017 год обнародованы на сайте Госдумы России. По сравнению с данными за 2016 год, многие парламентарии, избранные от Удмуртии, улучшили свое материальное положение.

Самым богатым народным избранником, как и год назад, оказался Александр Василенко «Единая Россия» ). Он задекларировал доходы в размере 27,17 млн рублей. В собственности депутата жилой дом, квартира и 2 земельных участка в России . Супруга Василенко заработала за 2017 год 3,56 млн рублей. У нее есть своя квартира и 2 машиноместа.

Для сравнения, в 2016 году Александр Василенко получил доходов на общую сумму 18,95 млн рублей, его жена — на 13,8 млн рублей

Вторым по уровню состоятельности среди депутатов Госдумы от Удмуртии стал Валерий Бузилов («Единая Россия»), годом ранее замыкавший список. Его доход составил 6,84 млн рублей (при 2,4 млн рублей в 2016 году). Парламентарию принадлежат жилой дом, полквартиры, баня, гараж, машиноместо и земельный участок в России. Супруга Бузилова получила в 2017 году доход на 378 тысяч рублей (142 тысячи рублей в 2016). Она имеет полквартиры, садовый дом и земельный участок.

Вадим Белоусов ( «Справедливая Россия» ) идет в рейтинге доходов третьим (6,37 млн рублей в 2017 году, при 4,7 млн годом ранее). Как и в прошлом году, на депутата не зарегистрировано ни одного объекта недвижимости. Но зато его супруга — самая богатая среди других жен парламентариев от Удмуртии. В 2017 году она заработала 266,74 млн рублей (47,2 млн в 2016 году). Ей принадлежат 3 жилых дома и 1 квартира, 3 нежилых здания, 8 нежилых помещений, 1 инженерно-коммуникационное сооружение, 1 гараж и 9 земельных участков в России, а также 1 квартира и 1 земельный участок в Испании

Андрей Исаев («Единая Россия») за год со второго места в локальном рейтинге состоятельных парламентариев переместился на четвертое. Он может похвастаться 6,11 млн рублей дохода (при 6,7 млн в 2016 году), одной квартирой в общей совместной собственности, одной квартирой в единоличном владении. Его ребенок имеет полквартиры, эта недвижимость также включена в отчет.

Алексей Загребин («Единая Россия») по итогам 2017 года задекларировал 5,09 млн рублей (5,6 млн годом ранее) доходов, 2 квартиры в полной личной собственности и долю в полквартиры. Другой половиной владеет его супруга, заработавшая за год 0,98 млн рублей (0,52 млн в 2016 году).