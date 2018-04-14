Миллионы, дома и земли. Депутаты Госдумы от Челябинской области показали семейный заработок и имущество 

На сайте российского парламента опубликованы данные о доходах и наличии имущества депутатов и членов их семей. Согласно этим данным, в 2017 году Андрей Барышев заработал без малого 4,5 миллиона рублей. Также он задекларировал земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью более 400 квадратных метров, и еще два земельных надела — 125 «квадратов» и более 11 тысяч квадратных метров под жилищное строительство. Есть у челябинского бизнесмена еще 4 небольших квартиры и нежилое помещение.
Виталий Бахметьев опубличил свыше 7,5 миллионов рублей. У бывшего главы города Магнитогорска имеются три небольших квартиры и гараж, три земельных участка с тремя домами, самый большой из которых — более пятисот квадратных метров. А вот супруга его ничего не заработала за минувший год, но имеет землю площадью почти две тысячи «квадратов», две квартиры и два гаража.
Владимир Бурматов показал доход в размере 5,3 миллиона рублей и наличие квартиры в общей собственности с супругой, которая официально заработала около 180 тысяч.
Дмитрий Вяткин по итогам 2017 года разбогател на 4,9 миллиона, еще 1,3 миллиона рублей заработала его супруга. На двоих у них участок в 700 «квадратов» и дом — в триста.
Обогнал по уровню дохода коллег бизнесмен Валерий Гартунг, задекларировав почти 39 миллионов рублей и напомнив о наличии доли от земельного участка и дома. Его супруга и вовсе заработала без малого 103 миллиона рублей, имеет две квартиры, одна из которых на Кпире, а другая в Швейцарии, три дома и землю в России.
Бывший владелец «Здоровой фермы» Олег Колесников имел доход в размере 3,8 миллиона рублей, а его супруга Лена Колесникова, которая продала сеть аптек «Классика», доведенную до состояния банкротства и оставившую миллионные долги перед поставщиками, заработала более семи миллионов рублей. Имущества у супругов вовсе не зарегистрировано.
Анатолий Литовченко не стал выбиваться из общего строя, и показал доход в размере около 4,6 миллиона рублей, а также тысячу «квадратов» земли под строительство дома, почти такого же размера садовый участок, площадку в 112 тысяч квадратных метров сельхозугодий, участок для личного хозяйства, дом и часть квартиры. Его супруга в 2017 году заработала 144 тысячи рублей, имеет часть квартиры и земельного участка.
Либерал-демократ Виталий Пашин раскрыл 4,6 миллиона рублей доходов и квартиру в более чем 200 квадратных метров. У его супруги — 16 миллионов рублей и полторы квартиры, у детей — доли в квартире.
Елена Ямпольская заработала 4,5 миллиона рублей, имеет участок более 1,7 тысячи квадратных метров, квартиру и еще одну — в долях. Ее муж имеет почти 40 миллионов дохода, два больших участка и дом в 700 «квадратов».