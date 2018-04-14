Гартунг оказался самым богатым депутатом Госдумы от Челябинской области 

Самым богатым депутатом Госдумы от Челябинской области оказался справедливоросс Валерий Гартунг с 38 млн рублей, а самым бедным — единоросс Олег Калесников, у которого всего 3,7 миллионов, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Данные деклараций о доходах и имуществе парламентариев за 2017 год появились на сайте Госдумы РФ. Так, из девяти депутатов от Челябинской области там наиболее преуспевающим оказался владелец «Челябинского кузнечно-прессового завода» Валерий Гартунг. За прошлый год первый заместитель председателя комитета Государственной думы заработал 38,8 млн рублей. Он также имеет долю в жилом доме и участке под строительство. Примечательно, что доход его супруги оказался ещё больше — почти 103 млн рублей. Помимо трёх жилых домов и земельного участка в России на неё также оформлено по квартире в Швейцарии и на Кипре.
На втором месте среди самых богатых челябинских депутатов — бывший глава Магнитогорска Виталий Бахметьев. Он задекларировал 7,6 млн рублей, а также три квартира, три жилых дома, три земельных участка и гараж. Супруга депутата имеет долю в одной из его квартир, а также ещё одну квартиру, земельный участок и два гаража. При этом графа «доходы» у неё пуста.
Тройку богачей замыкает председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Его доход в прошлом году составил 5,3 млн рублей. А среди имущества парламентария — лишь квартира в 31 кв. метр, которой он владеет вместе с женой. Она, кстати, задекларировала 182 тыс. рублей.
Зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, экс-депутат Заксобрания Челябинской области Дмитрий Вяткин заработал 4,9 млн рублей. Он имеет жилой дом и участок под строительство. А доход супруги составил — 1,3 млн рублей.
Годовой доход куратора от фракции ЛДПР в Госдуме по Челябинской области и Курганской области Виталия Пашина составил 4 млн 640 тыс. рублей плюс квартира в 227,6 кв. метров. Его жена оказалась намного успешнее. Она задекларировала аж 16 млн рублей и две квартиры.
Бывший глава Увельского муниципального района Анатолий Литовченко заработал 4 млн 563 тыс. рублей. В его имуществе находится квартира, дом и четыре земельных участка. Супруга депутата с доходом в 144 тыс. рублей имеет долю в квартире и земельном участке.
Журналист Елена Ямпольская задекларировала 4 млн 537 тыс. рублей, две квартиры и сад. Зато доход её мужа, который владеет ещё двумя участками и жилым домом, превысил 39 млн рублей.
Председатель челябинского движения «Соцгород» заработал 4,5 млн рублей. Зато в числе его имущества значится квартира в Испании.
Самым бедным депутатом Госдумы от Челябинской области оказался владелец сети аптек «Коассика», которая в 2017 году была признана банкротом, — Олег Колесников. Он задекларировал 3,7 млн рублей. Его супруга — предприниматель Лена Колесникова заработала 7 млн рублей. При этом у супружеской четы не оказалось даже собственного дома!