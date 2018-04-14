Более 12 тысяч рублей похитили мошенники у нижегородца, желавшего получить кредит

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , происшествие случилось в Навашинском районе.

Как рассказал полицейским 33-летний местный житель, на одном из интернет-сайтов он увидел объявление о возможности получить кредит онлайн, после чего заполнил анкету, указав свои личные данные и номер мобильного телефона.

Некоторое время спустя ему на сотовый позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что заявка на оформление кредита одобрена, однако, чтобы получить деньги, необходимо оплатить комиссию.

Заявитель выполнил требования мошенников, в результате чего с его банковской карты были списаны деньги.

После того, как мужчина понял, что стал жертвой обманщиков, он обратился в полицию.

Правоохранители ведут поиск злоумышленников.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, почти 10 тысяч рублей украли мошенники с карты нижегородки.