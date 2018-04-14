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Более 12 тысяч рублей похитили мошенники у нижегородца, желавшего получить кредит
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Умер Милош Форман

Более 12 тысяч рублей похитили мошенники у нижегородца, желавшего получить кредит 

Newsroom24 4 часа назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, происшествие случилось в Навашинском районе.
Как рассказал полицейским 33-летний местный житель, на одном из интернет-сайтов он увидел объявление о возможности получить кредит онлайн, после чего заполнил анкету, указав свои личные данные и номер мобильного телефона.
Некоторое время спустя ему на сотовый позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что заявка на оформление кредита одобрена, однако, чтобы получить деньги, необходимо оплатить комиссию.
Заявитель выполнил требования мошенников, в результате чего с его банковской карты были списаны деньги.
После того, как мужчина понял, что стал жертвой обманщиков, он обратился в полицию.
Правоохранители ведут поиск злоумышленников.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, почти 10 тысяч рублей украли мошенники с карты нижегородки.
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