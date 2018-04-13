Жена коммуниста Некрасова стала самой богатой супругой депутата Госдумы

Согласно декларации за 2017 год депутата Некрасова, доход его супруги составляет 2,32 миллиарда рублей. В 2016 году, согласно данным сайта нижней палаты парламента, доход супруги коммуниста составлял 645,99 миллиона рублей.

При этом доходы самого Александра Некрасова за 2017 год увеличились почти в шесть раз по сравнению с данными декларации за 2016 год. Депутат задекларировал собственный доход в размере 29,85 миллиона рублей (4,93 миллиона рублей за 2016 год).

Среди «бедных» жен и мужей российских парламентариев первое место занимает супруга Казбека Тайсаева (КПРФ), ее доход за 2017 год составляет 0,60 рублей (530,5 тысячи за 2016 год).

Второе место занимает супруга Владимира Драчева ЕР ). Депутат задекларировал доход жены в размере 2,98 рубля, в 2016 году ее доход составлял 38,7 тысячи.