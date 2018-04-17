Свердловские министры и их жёны раскрыли свои кошельки 

Чиновники Свердловской области и их супруги раскрыли сведения о доходах и имуществе за 2017 год, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Согласно поданным декларациям, самым богатым чиновником в правительстве Среднего Урала стал первый зам губернатора и руководитель его администрации Владимир Тунгусов. Его годовой доход составил 37,9 млн рублей. Кроме того, на него записано два автомобиля Lexus LS 600Н. Чуть меньше — 31,8 млн — заработала его супруга. Она ездит на Lexus RX 350.
На втором месте оказался министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин с доходом в 7,9 млн рублей. Чиновник владеет машиной Toyota Land Cruiser 200.
Замыкает тройку лидеров министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов, за год заработавший 7,3 млн Он передвигается на автомобиле BMW X5 XDRIVE25D. Впрочем, директор департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов, заработавший 7,2 млн и ездящий на Lexus GX 460, отстал от него не критично.
Между тем, самой богатой женщиной среди чиновников свердловского кабмина и их жён оказалась супруга вице-губернатора Сергея Зырянова, за год обогатившаяся на 58,3 млн рублей. Ездит она на Porsche Cayenne.
Доходы всех чиновников и их жён можно посмотреть здесь. Напомним также, что ранее свои кошельки раскрыли члены Совета Федерации от Свердловской области Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий. Первый заработал 11 млн рублей, а второй — 7,3 млн