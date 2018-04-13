Ещё
Голодец в 2017 году заработала 11,4 миллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Голодец в 2017 году заработала 11,4 миллиона рублей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец опередила по доходам за прошедший год своих коллег по социальному блоку в кабинете министров, ею было задекларировано 11,4 миллиона рублей, следует из опубликованных на сайте правительства деклараций о доходах.
Доход вице-премьера снизился по сравнению с 2016 годом на 4,2 миллиона. Голодец также задекларировала заграничную долевую недвижимость: дом в Швейцарии площадью 220 квадратных метров и квартиру в Италии размером 250 квадратных метров. В индивидуальной собственности у вице-премьера есть также две квартиры в России — 109 и 58 квадратных метров.
Самым богатым министром социального блока правительства, как и в прошлом году, стала глава Минздрава Вероника Скворцова. За 2017 год она заработала 6,29 миллионов рублей, что на 400 тысяч меньше, чем в 2016-м. В индивидуальной и долевой собственности у министра две квартиры, площадью 140 и 72 квадратных метра, машиноместо в России, а также автомобиль Mitsubishi Lancer 2.0.
Следом за Скворцовой по уровню дохода идет министр образования и науки Ольга Васильева. Ее доход за 2017 год составил порядка 6,14 миллиона рублей (в 2016 году она заработала около 6 миллионов). У министра два земельных участка (один — в безвозмездном пользовании, другой — в индивидуальном), три дачи (в индивидуальном и безвозмездном пользовании, а также предоставленная на период исполнения полномочий), две квартиры в России: в долевой собственности и безвозмездном пользовании. Васильева владеет также машиной Mitsubishi Pajero Sport.
Доходы министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина немного повысились по сравнению с 2016 годом, когда он задекларировал 5,8 миллионов рублей: в 2017 году министр доложил о 5,9 миллиона рублей. В безвозмездном пользовании у главы министерства труда и социальной защиты есть две квартиры в России и иное имущество.
РИА Новости: последние новости
Аналитики назвали самые доходные в России профессии Медведев рассказал о пенсии своей бабушки Глава Минсельхоза Ткачев в 2017 году увеличил доходы в 98 раз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»346
Россия отказывается от SWIFT415
Умер юморист Андрей Жмакин87
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»569
Британия назвала «дикими» заявления Минобороны РФ84
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение