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Самым богатым депутатом Госдумы за 2017 год стал единоросс Аникеев
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Самым богатым депутатом Госдумы за 2017 год стал единоросс Аникеев 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Самый большой доход за 2017 год в Государственной думе задекларировал депутат от "Единой России" Григорий Аникеев, заработавший более 4,3 миллиарда рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.
Аникеев представляет в Госдуме Владимирскую область, является членом комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Доход парламентария за 2016 год составлял более 527 миллионов рублей.
На втором месте — также депутат от «Единой России» Николай Борцов с задекларированным доходом более чем в 1,1 миллиарда рублей, на третьем — член ЕР Леонид Симановский, заработавший за прошлый год более 734 миллионов рублей.
Четвертое место среди депутатов с самым высоким задекларированным доходом занимает недавно попавший в санкционный список США единоросс Андрей Скоч, который в прошлом году заработал более чем 262 миллиона рублей. На пятом месте — депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий с доходом более чем в 200 миллионов рублей.
Самый низкий доход — у единоросса Олега Быкова, получившего мандат депутата Госдумы в октябре 2017 года. Быков задекларировал сумму более чем в 1,2 миллиона рублей.
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