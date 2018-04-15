Миллиарды рублей, снегоболотоход и конеферма — как и на что живут российские чиновники?

Федеральные чиновники отчитались о своих доходах и об имуществе. Сколько в прошлом году заработали самые богатые и бедные госслужащие? И какие выводы можно сделать из их деклараций? Рекорд в правительстве поставил вице-премьер Александр Хлопонин . Он задекларировал почти 3 млрд рублей. Ни Шувалов, ни Абызов, который когда-то был в списке долларовых миллиардеров, таких годовых доходов никогда не получали. Притом что годом ранее Хлопонин заработал всего около 10 млн рублей.

В окружении вице-премьера объяснили 3 млрд тем, что чиновник продал виллу в Италии . Она действительно исчезла из его новой декларации. Это дом площадью 818 «квадратов» и 82 сотки земли. Надо полагать, это очень хорошее поместье. Стоимость по курсу — примерно 40 млн евро. Для сравнения: за эти же деньги, по данным Forbes, когда-то Виктор Вексельберг купил виллу Муссолини.

Куда больше Хлопонина заработал самый богатый депутат Госдумы Григорий Аникеев . Единоросс задекларировал больше 4 млрд рублей. Он в прошлом успешный бизнесмен, долларовый мультимиллионер, но в предыдущей декларации указано немногим более полумиллиарда. Чем объясняется резкий рост, неизвестно. В целом же по декларациям видно, что доходы федеральных чиновников в прошлом году увеличились. О тренде говорит политолог Аббас Галлямов

Аббас Галлямов политолог«Политической ошибкой является демонстрация роста доходов членов правительства в тот момент, когда население страны беднеет. Если оппозиция сконцентрируется на этом, то это очень сильно может ударить по рейтингам, потому что в патриотизме нашей власти избиратель, конечно же, не сомневается, но в ее способности обеспечить социальную справедливость он сомневается очень сильно. То есть, с одной стороны, конечно, хорошо, что власть честно декларирует свои доходы, мол, да, они растут, и власть их честно демонстрирует, не прячет, но, с другой стороны, населению такие вещи не нравятся».

Неплохо в прошлом году заработал министр сельского хозяйства Александр Ткачев : вместе с супругой почти 600 млн рублей, притом что годом ранее их доходы составили всего 15,5 млн ВВС в пресс-службе Минсельхоза объяснили, что это связано с выплатой дивидендов по ценным бумагам, которые Ткачев получил от матери. Что это за акции, не уточнили. Известно, что семье Ткачева принадлежит крупный агрохолдинг в Краснодарском крае . И можно вспомнить, что правительство два года назад не нашло в этом конфликта интересов.

Если говорить о самых бедных чиновниках, то их доходы составляют примерно 4-5 млн рублей в год. В правительстве это министр природных ресурсов Сергей Донской , в Кремле — референт президента Наталья Меликова. Она заработала в 55 раз меньше, чем глава администрации Антон Вайно . Свой взгляд на декларации госслужащих и их интерпретации излагает директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов:

Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований «У нас восприятие этих доходов абсолютно извращено. Мы, с одной стороны, не говорим о том, что министр природных ресурсов за год заработал чуть больше 5 млн рублей, а это значит, что средний его доход в месяц составил меньше полумиллиона рублей. Для министра, который регулирует отрасль, в которой вращаются триллионы. И мы считаем, что это нормально, ничего в этом страшного нет. А вот, например, увеличение дохода на 10, 20, 30 млн мы начинаем сопоставлять: почему, из-за чего?»

Тенденция этого года — чиновники активно продавали свою собственность. Например, Антон Вайно тоже объяснил свои четверть миллиарда рублей продажей недвижимости. Владимир Путин продал земельный участок и увеличил свой доход почти на 10 млн рублей. Итоговая цифра президента — 18,73 млн И это почти на 10 млн рублей больше, чем у Дмитрия Медведева . У премьера, как объяснили в аппарате правительства, в 2017 году были потери по банковским вкладам, из-за чего общий доход снизился примерно на 30 тысяч рублей.

С недвижимостью глава правительства в прошлом году не расставался, новую тоже не приобретал. Постоянством отметился и первый вице-премьер Игорь Шувалов . У него по-прежнему есть не только Jaguar, но и «Жигули» — «копейка». Зато новое транспортное средство купил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . У него теперь есть снегоболотоход. А у некоторых депутатов Госдумы появились общежитие, склады, колбасный цех, храм, дом торжеств и конеферма.