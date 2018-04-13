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Доход Рогозина в 2017 году вырос в три раза и составил более 24 млн рублей
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Доход Рогозина в 2017 году вырос в три раза и составил более 24 млн рублей 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин в 2017 году задекларировал доход более чем в 24 миллиона рублей, что в три раза выше, чем за год до этого.
Как говорится в сведении о доходах и имуществе членов правительства РФ за 2017 финансовый год, в прошлом году Рогозин заработал 24,2 миллиона рублей. В его собственности находится земельный участок площадью 2373 квадратных метра, госдача площадью 360 квадратных метров, предоставленная на время полномочий, а также автомобиль ГАЗ-21Р «Волга» и мотоцикл BMW R1200GS Adventure класса «тяжелый эндуро».
Как сообщалось ранее, в 2016 году вице-премьер заработал более 8,1 миллиона рублей. У него в собственности находилась одна пятая квартиры площадью 346 квадратных метров, и три таких же доли в машиноместах. Также у Рогозина имелась та же, что и сейчас, служебная дача площадью 360 квадратных метров. Помимо «Волги» и мотоцикла BMW в позапрошлом году в собственности у Рогозина был автомобиль «Чайка» ГАЗ-13 и мотоцикл Ducati Diavel.
Супруга вице-премьера в прошлом году получила доход в 3,7 миллиона рублей. В ее собственности находится две пятых квартиры площадью 346 квадратных метров, а также доли в трех машиноместах. В 2016 году она задеклалировала доход в 4 миллиона рублей.
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