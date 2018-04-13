Как будет рассматриваться жалоба на банк, отказавший проводить операцию

Центробанк утвердил правила о том, как он будет рассматривать жалобу клиента на банк, который отказал ему в проведении операции или в открытии счета.

К данной процедуре можно будет прибегнуть после обращения в сам банк и получения от него отказа в отмене своего решения (то есть, после соблюдения своего рода претензионного порядка ЦБ РФ выступит в роли арбитра).

Для организации полезна следующая информация.

Что писать в заявлении

— дата решения банка об отказе в проведении операции или в заключении договора;

— реквизиты банка: наименование, ОГРН, ИНН, БИК;

— дата установления или прекращения договорных отношений с банком;

— наименование операции, в проведении которой было отказано или ее описание;

— информация о причинах отказа, полученная компанией от банка;

— обстоятельств отказа в свободной форме (по усмотрению заявителя).

Что прикладывать к заявлению

— копию сообщения (решения) банка об отказе (при наличии);

— копии документов, представленных в банк в целях устранения оснований отказа;

— копию сообщения банка о невозможности устранения данных оснований.

Способы отправки заявления

Это можно будет сделать двумя способами:

— по почте;

— через «Интернет-приемную Банка России» на его официальный сайте.

Срок принятия решения

Общий срок для вынесения решения по заявлению — 20 рабочих дней со дня обращения.

Плюс еще 3 рабочих дня отведено на отправку решения заявителю.

УКАЗАНИЕ Банка России от 30.03.2018 № 4760-У Документ включен в СПС «Консультант Плюс»