Как будет рассматриваться жалоба на банк, отказавший проводить операцию 

Центробанк утвердил правила о том, как он будет рассматривать жалобу клиента на банк, который отказал ему в проведении операции или в открытии счета.
К данной процедуре можно будет прибегнуть после обращения в сам банк и получения от него отказа в отмене своего решения (то есть, после соблюдения своего рода претензионного порядка ЦБ РФ выступит в роли арбитра).
Для организации полезна следующая информация.
Что писать в заявлении
— дата решения банка об отказе в проведении операции или в заключении договора;
— реквизиты банка: наименование, ОГРН, ИНН, БИК;
— дата установления или прекращения договорных отношений с банком;
— наименование операции, в проведении которой было отказано или ее описание;
— информация о причинах отказа, полученная компанией от банка;
— обстоятельств отказа в свободной форме (по усмотрению заявителя).
Что прикладывать к заявлению
— копию сообщения (решения) банка об отказе (при наличии);
— копии документов, представленных в банк в целях устранения оснований отказа;
— копию сообщения банка о невозможности устранения данных оснований.
Способы отправки заявления
Это можно будет сделать двумя способами:
— по почте;
— через «Интернет-приемную Банка России» на его официальный сайте.
Срок принятия решения
Общий срок для вынесения решения по заявлению — 20 рабочих дней со дня обращения.
Плюс еще 3 рабочих дня отведено на отправку решения заявителю.
УКАЗАНИЕ Банка России от 30.03.2018 № 4760-У Документ включен в СПС «Консультант Плюс»