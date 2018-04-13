Глава Минсельхоза Ткачев в 2017 году увеличил доходы в 98 раз

Таким образом, его доходы в 2017 году увеличились в 98 раз.

В то же время, супруга Ткачева, по данным документа, заработала 38,2 миллиона рублей. В 2016 году ее доход составлял около 10 миллионов рублей.

Количество собственности у министра не изменилось с 2016 года: он по-прежнему владеет тремя земельными участками, жилым и гостевым домами. Ткачев продолжает арендовать два земельных участка и безвозмездно пользоваться квартирой.