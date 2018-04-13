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Глава Минсельхоза Ткачев в 2017 году увеличил доходы в 98 раз
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Назван самый богатый член кабмина

Глава Минсельхоза Ткачев в 2017 году увеличил доходы в 98 раз 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, ставший в 2016 году самым «бедным» министром с заработком в 5,6 миллиона рублей, по итогам 2017 года задекларировал доход в объеме 548 миллионов рублей, следует из из декларации доходов членов правительства РФ за прошлый год, опубликованной на правительственном сайте в пятницу.
Таким образом, его доходы в 2017 году увеличились в 98 раз.
В то же время, супруга Ткачева, по данным документа, заработала 38,2 миллиона рублей. В 2016 году ее доход составлял около 10 миллионов рублей.
Количество собственности у министра не изменилось с 2016 года: он по-прежнему владеет тремя земельными участками, жилым и гостевым домами. Ткачев продолжает арендовать два земельных участка и безвозмездно пользоваться квартирой.
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