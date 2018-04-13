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Доходы Мутко за год сократились на 15% — до 7,65 млн рублей
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Доходы Мутко за год сократились на 15% — до 7,65 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Годовой доход вице-премьера РФ Виталия Мутко за 2017 год составил 7,656 млн рублей, следует из документов, опубликованных на портале правительства.
За год доходы вице-премьера сократились на 15%. В 2016 году он заработал 9,01 млн рублей, в 2016 — 12,135 млн рублей.
Мутко владеет автомобилем Mercedes-Benz E350, 1/3 доли в квартире площадью 252,7 кв. м, 1/4 доли в квартире площадью 150,8 кв. м, а также машино-местом на 15,3 кв. м. За год состав его собственности не изменился.
Доходы жены вице-премьера, Татьяны Мутко, также сократились. В 2017 году она заработала 1,886 млн рублей (в 2016 году — 2,33 млн рублей), в ее собственности — земельные участки площадью 11,739 тыс. и 1,605 тыс. кв. м, 1/4 доли в квартире площадью 150,8 кв. м, 1/3 в квартире площадью 252,7 кв. м, собственная квартира 46,6 кв. м, гараж 12 кв. м, дача 177,3 кв. м, а также «иное недвижимое имущество» площадью 50 кв. м.
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