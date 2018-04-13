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Пенсионный фонд «забыл» выплатить пенсию тюменке
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Пенсионный фонд «забыл» выплатить пенсию тюменке 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Тюменка в декабре прошлого года получила право на страховую пенсию по старости, поэтому она заблаговременно, в ноябре, обратилась в управление Пенсионного фонда РФ в городе Тюмени с заявлением о назначении пенсии. После проверки документов в феврале 2018 года Пенсионным фондом было принято решение о назначении пенсии, о чем заявительница не была уведомлена. Кроме того, ей не начали выплачивать пенсию.
В итоге, в марте 2018 года женщина обратилась в прокуратуру с жалобой на Пенсионный фонд. После вмешательства прокуратуры, в апреле 2018 года, тюменка получила пенсию с декабря, то есть с момента возникновения права на нее, в общей сумме около 70 000 рублей.
«Прокуратура в адрес начальника управления Пенсионного фонда РФ в городе Тюмени внесла представление, в котором поставила вопрос о наказании виновных лиц. Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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