Пенсионный фонд «забыл» выплатить пенсию тюменке

РФ в Тюменка в декабре прошлого года получила право на страховую пенсию по старости, поэтому она заблаговременно, в ноябре, обратилась в управление Пенсионного фонда городе Тюмени с заявлением о назначении пенсии. После проверки документов в феврале 2018 года Пенсионным фондом было принято решение о назначении пенсии, о чем заявительница не была уведомлена. Кроме того, ей не начали выплачивать пенсию.

В итоге, в марте 2018 года женщина обратилась в прокуратуру с жалобой на Пенсионный фонд. После вмешательства прокуратуры, в апреле 2018 года, тюменка получила пенсию с декабря, то есть с момента возникновения права на нее, в общей сумме около 70 000 рублей.

«Прокуратура в адрес начальника управления Пенсионного фонда РФ в городе Тюмени внесла представление, в котором поставила вопрос о наказании виновных лиц. Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.