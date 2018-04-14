ДОМ.РФ разрабатывает механизмы поддержки нуждающихся в жилье граждан

Генеральный директор ДОМ. РФ Александр Плутник на заседании Общественного совета при Минстрое России сообщил, что сегодня на рынке жилья важно обеспечить баланс спроса и предложения, чтобы не допустить перегрева сектора и сохранить качественный рост.

В стратегии развития жилищной сферы предусмотрены различные механизмы развития рынка жилья и ипотеки. В их число входят меры, направленные на сохранение качественного роста рынка ипотеки. Сегодня ставки по ипотеке активно снижаются, объемы выдачи растут. Для сохранения качественного роста Банк России ограничил выдачу ипотечных кредитов с низким и нулевым первоначальным взносом.

«В России выдерживаются параметры качества ипотечного рынка, поэтому сегодня уровень просрочки по ипотечным кредитам находится на низком уровне (2,15%)», — отметил Александр Плутник.

Снижение ставок по ипотеке позволяет людям выбирать более качественное жилье в комфортной городской среде. Но помимо людей, активно пользующихся ипотечным кредитованием, в России есть социальные категории граждан, которые нуждаются в жилье.

«Минстрой России и ДОМ.РФ начали проводить инвентаризацию очереди на жилье, чтобы разобраться, какое число граждан действительно сегодня нуждается в улучшении жилищных условий. Нужно предусмотреть социальную поддержку тех семей, которые сейчас стоят в очереди на жилье», — сказал Александр Плутник.

Результаты проверки очереди на жилье позволят доработать меры поддержки нуждающихся в жилье граждан. В частности, стратегией развития жилищной сферы предусмотрено создание института некоммерческого арендного жилья. Сегодня такой институт практически отсутствует на современном рынке аренды. Еще одним механизмом поддержки нуждающихся в жилье граждан, являются жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). ДОМ.РФ, выступая агентом Российской Федерации, предоставляет федеральные земельные участки под строительство ЖСК. За счет этого члены ЖСК могут купить жилье, на 30-40% дешевле рыночных цен.