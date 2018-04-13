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Многокомнатные квартиры: спрос вырос более чем в 2 раза
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Многокомнатные квартиры: спрос вырос более чем в 2 раза 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В последние годы непростая ситуация сложилась в таком сегменте российского рынка недвижимости как многокомнатные квартиры. До 2014 такие лоты были довольно популярны. По данным аналитиков компании «БЕСТ-Новострой», в той же Москве многокомнатные квартиры занимали примерно 21% от общего предложения.
Но потом ситуация резко изменилась, и уже в 2015 году доля многокомнатного жилья упала до 13%. Дальше — больше. По итогам 2016 года многокомнатные квартиры составляли в общем предложении по Москве около 5%. Такое падение было неудивительно. Ведь многокомнатные квартиры — продукт на отечественном рынке жилой недвижимости дорогостоящий. Некоторые эксперты вообще считают подобные квартиры эксклюзивным продуктов, причем вне зависимости от класса, к которому они относятся.
Понятно, почему в общей структуре предложения многокомнатные квартиры довольно часто оказываются в подавляющем меньшинстве — дело в том, что спрос на такие лоты ограничен. А во время кризисных явлений на рынке подобные объекты становятся еще менее востребованы. Главная причина этого — пресловутая цена вопроса, многокомнатная квартира всегда будет стоить намного дороже, чем обычная двушка или трешка.
Эксперты компании «Метриум» замечают, что, несмотря на то, что в массовом сегменте многокмнатные лоты встречаются в 57% новостроек, их доля в общем объеме предложения чрезвычайно мала — не более 4-5%.
Но сейчас покупательская заинтересованность в многокомнатных квартирах на массовом первичном рынке Московского региона растет. Иными словами, за последние шесть-восемь месяцев спрос на них увеличился в среднем в 2,3 раза. А в будущем вообще грозит дефицит подобных лотов.
Нельзя не отметить еще одну тенденцию — стоимость многокомнатных квартир в регионе за два года увеличилась примерно на 6%. Средняя цена квадратного метра в Старой Москве — 233600 рублей. А в Новой Москве квадратный метр стоит в среднем 101900 рублей.
Возникает вопрос — а что же заставляет людей приобретать сейчас многокомнатные квартиры? Как отмечают аналитики «БЕСТ-Новострой», главный фактор мотивации — это расширение семьи.
Есть еще один фактор — снижение ставок по ипотечным кредитам. Именно это дает возможность большим семьям приобрести многокомнатную квартиру, хотя до снижения ставок такая семья могла купить максимум трешку.
Существует и третий момент — внедрение программы субсидирования ипотеки при рождении более чем одного ребенка.
Эксперты агентства недвижимости «Бон Тон» считают, что, несмотря на рост их популярности, многокомнатные квартиры в ближайшие годы не будут регулировать спрос. Небольшие квартиры все равно будут продаваться лучше — даже несмотря на грядущий дефицит многокомнатного жилья.
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