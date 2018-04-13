Промсвязьбанк запустил две новые программы обслуживания: «Бизнес капремонт» и «Бизнес для СРО в строительстве»

Программы, подходящие как действующим, так и новым клиентам банка, предполагают бесплатное оформление комплекта документов для открытия счета, бесплатное открытие и ведение счета, бесплатное подключение к дистанционной системе PSB On-Line, предоставление выписок, а также отправку платежей на льготных условиях.

Кроме того, при подключении к программе «Бизнес для СРО в строительстве» клиенты получают бесплатное SMS-информирование и дополнительное средство защиты платежей в виде бесплатного USB-ключа.

Промсвязьбанк одним из первых начал работать со специальными счетами СРО и активно продолжает работу в этом направлении. Сейчас мы предлагаем выгодные условия открытия и ведения специальных счетов, оперативно управлять которыми можно через удобный интернет-банк", — прокомментировал директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.

Подробнее о программах «Бизнес капремонт» и «Бизнес для СРО в строительстве».

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.