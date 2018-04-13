Кашкари: госдолг не связан с процентными ставками

Москва , 13 апреля — «Вести. Экономика». Правительственным чиновникам, которые надеются, что ФРС сохранит процентные ставки на низком уровне, чтобы помочь финансировать постоянно растущую долговую нагрузку, может не повезти, пишет CNBC.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что проблемы государственного долга не являются фактором, на котором центральный банк основывается при определении уровня ставок. "Как Казначейство финансирует себя и сколько они тратят, и то, что они тратят, не является темой наших обсуждений, — сказал он. — Мы не собираемся поддерживать низкие процентные ставки, чтобы упростить работу Казначейства". Пока правительство продолжает тратить, ФРС продолжает повышать ставки. Федеральный комитет открытого рынка, в котором Кашкари не имеет права голоса, в марте одобрил еще одно повышение процентных ставок увеличив базовую ставку до диапазона 1,5-1,75%. В то же время национальный долг вырос до $21,1 трлн. Критики центрального банка утверждают, что почти нулевые ставки облегчили возможность роста долга. Тем не менее, Кашкари сказал, что ФРС в своих обсуждениях не рассматривает, как ставки влияют на обслуживание долга. "Фискальная ситуация чрезвычайно важна для нашей страны, — сказал Кашкари в ходе обсуждения. — Мы должны сделать жесткий выбор, и до сих пор мы не делали такого жесткого выбора".