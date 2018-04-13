Сотрудники стройфирмы в Тюмени устроили забастовку, требуя выплаты долгов по зарплате

Тюмени сегодня, 13 апреля, сотрудники строительной компании «Техинжстрой» устроили забастовку. Уже несколько месяцев им задерживают зарплаты, а вчера сообщили, что аванса в этом месяце не будет. Видео происходящего в тюменском филиале столичной фирмы было опубликовано в Сети.

«Последние четыре — пять месяцев проблемы с выдачей зарплаты обострились: денег работники толком не видят, а за все же платить нужно. Многим коллегам моего мужа звонят из банка, требуя вносить платежи по ипотеке, а им нечем. На квартплату денег нет, на продукты тоже. Вчера начальство сказало, что в этом месяце аванса не будет. Сегодня рабочие устроили забастовку», — приводит «72.ru» слова супруги одного из сотрудников стройфирмы.

Работники отмечают, что не могут оплатить коммунальные платежи, погасить выплаты по ипотекам и кредитам.

«В нашей компании все идет в штатном режиме, без сбоев. Мы регулярно проводим с нашими сотрудниками производственные совещания и это — одно из них. Конфликтных ситуаций и забастовок — нет. Вас, видимо, дезинформировали», — отмечают в тюменском филиале «Техинжстроя».