Ещё
Сотрудники стройфирмы в Тюмени устроили забастовку, требуя выплаты долгов по зарплате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники стройфирмы в Тюмени устроили забастовку, требуя выплаты долгов по зарплате 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В Тюмени сегодня, 13 апреля, сотрудники строительной компании «Техинжстрой» устроили забастовку. Уже несколько месяцев им задерживают зарплаты, а вчера сообщили, что аванса в этом месяце не будет. Видео происходящего в тюменском филиале столичной фирмы было опубликовано в Сети.
«Последние четыре — пять месяцев проблемы с выдачей зарплаты обострились: денег работники толком не видят, а за все же платить нужно. Многим коллегам моего мужа звонят из банка, требуя вносить платежи по ипотеке, а им нечем. На квартплату денег нет, на продукты тоже. Вчера начальство сказало, что в этом месяце аванса не будет. Сегодня рабочие устроили забастовку», — приводит «72.ru» слова супруги одного из сотрудников стройфирмы.
Работники отмечают, что не могут оплатить коммунальные платежи, погасить выплаты по ипотекам и кредитам.
«В нашей компании все идет в штатном режиме, без сбоев. Мы регулярно проводим с нашими сотрудниками производственные совещания и это — одно из них. Конфликтных ситуаций и забастовок — нет. Вас, видимо, дезинформировали», — отмечают в тюменском филиале «Техинжстроя».
Как отмечают в областной прокуратуре, коллективное заявление о невыплате зарплат поступило в сентябре 2017 года и было направлено в инспекцию по труду.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Названы самые прибыльные профессии в России Медведев назвал размер пенсии своей бабушки У петербуржцев заметно выросла зарплата
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ117
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски900
Умер юморист Андрей Жмакин45
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова166
Рыбке настал конец156
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
01:32
«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
Политика Выборы 2018
00:56
Коммунальщики засудили Децла
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение