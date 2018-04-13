Свердловский отельер вогнал регион в «черный список»

Один из отелей Свердловской области оказался не в силах отказаться от возможности побольше заработать на футбольных болельщиках. На период мундиаля размещение в нем стоит на 807% дороже, чем в другое время. Жадность владельцев заведения вогнала регион в «черный список» Ростуризма , в котором собраны гостиницы городов-организаторов ЧМ-2018.

Также завышают цены на размещение девять краснодарских отелей, восемь питерских, по семь — в Калининграде Москве , два волгоградских, и по одному — в Ростове и Самаре . Свердловский рекорд по завышению стоимости побили только калининградские отельеры — там подняли цены до 817%.

Роспотребнадзор назвал цену звезд

"Больше всего нарушений выявлено по гостиницам категории «без звезд», на втором месте — трехзвездочные отели, на третьем — отели категории «две звезды», — рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе федерального ведомства.

Ранее управление Роспотребнадзора Свердловской области установило «потолок» цен за номера в гостиницах региона во время ЧМ. Для гостиниц категории «пять звезд» установлен максимум в 47 000 рублей, «четыре звезды» — до 36 000 рублей, «три звезды» — 28 000 рублей, «две звезды» — 7 300 рублей, «одна звезда» — 3 200 рублей, без звезд — 6 200 рублей.

Стоит напомнить, что за время борьбы с «ценовыми беспредельщиками» под штрафы попали владельцы семи гостиниц Екатеринбурга — компании, контролирующие отели «Максим», «Хаятт Ридженси Екатеринбург», «Рамада», «Луна», Live, «Дворец свадеб» и GrandHall.