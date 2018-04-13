Взносы в фонд защиты дольщиков сделали 746 застройщиков

Министр напомнил, что застройщики отчисляют в фонд 1,2% от договора долевого участия, но в дальнейшем тариф может поменяться. «Плоский он будет, дифференцированный, кто его будет устанавливать — все это еще обсуждается», — пояснил Мень.

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства был зарегистрирован в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года. Застройщики должны вносить в фонд 1,2% от ДДУ по всем новым объектов. В случае неуплаты взноса застройщику могут отказать в государственной регистрации договоров.