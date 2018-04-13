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Россияне смогут сэкономить на плате за отопление
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Минстрой нашел способ значительно сэкономить на плате за отопление 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Минстрой разработал проект постановления правительства, которое позволит потребителям оплачивать теплоснабжение собственной квартиры по показателям индивидуальных приборов учета, сообщила пресс-служба ведомства.
Если в доме установлены индивидуальные приборы учета или как минимум в 50% квартир имеются специальные распределители, дом сможет перейти на комбинированную оплату тепла. Собственники будут платить или с учетом личного потребления, или по специальной формуле.
"По опыту, при установке общедомового погодного регулирования или индивидуального теплового пункта экономия всего дома на плате за тепло составляет порядка 40%, — рассказал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис. — Но каждый из нас привык к своему температурному режиму. Кто-то готов платить больше, чтобы в квартире было 30°С, а кому-то достаточно 18-20°С".
Он рассказал, что полностью перейти на индивидуальный учет не планируется. Так как если полностью перекрыть отопление в отдельной квартире, ее будут обогревать соседние, что замминистра посчитал несправедливым.
"Мы предложили компромиссный алгоритм расчета, который, с одной стороны, учитывает общее потребление дома, а, с другой, позволяет конкретному потребителю экономить", — пояснил он.
Проект документа проходит процедуру согласования и в ближайшее время будет внесен в Правительство РФ, сообщили в Минстрое.
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