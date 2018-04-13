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Несмотря на обвал рубля, в Новом Уренгое не спешат менять ценники
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Несмотря на обвал рубля, в Новом Уренгое не спешат менять ценники 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Ни импортные гаджеты, ни элитная европейская одежда в Новом Уренгое пока не подорожали, нет паники и в турфирмах.
Ритейлеры утверждают, что цены на смартфоны и мобильные телефоны не изменились.
— Как стояли все до подорожания валюты, так и стоят. Пока мы не получали никаких рекомендаций от руководства, чтобы поменять ценники в сторону увеличения, — все как один отметили менеджеры в нескольких магазинах.
Надеются на то, что валютный скачок — явление временное, и продавцы элитной импортной одежды. Все коллекции весенне-летнего сезона, приобретённые в Европе, остались при старой цене.
— Мы и не собираемся удорожать модели, которые закупили еще в марте, — рассказывают владельцы. — И на прошлогодние коллекции делаем значительные скидки.
Полный штиль и в туристических фирмах, пока никто из будущих путешественников не отказался от поездок.
— Даже те, кто частично оплатил тур, ждут улучшения ситуации на валютном рынке. Большое количество забронированных путевок будет выкупаться прямо перед выездом, — рассказала Татьяна, руководитель одного из турагентств, — Люди, как ездили в Эмираты, так и едут, их не волнуют осложнения в межгосударственных отношениях.
Менеджеры туркомпаний уверены, что северян вряд ли что остановит от поездок, ведь для них отпуск — долгожданная встреча с морем и мировыми достопримечательностями.
— Валютой наши люди обычно запасаются заранее, зная, каким не стабильным стал финансовый рынок, — подытожили агенты.
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