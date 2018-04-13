Альфа-Банк внедрил электронное подписание документов в отделениях 

Об этом говорится в сообщении кредитной организации, распространенном в пятницу, 13 апреля.
«Во всех отделениях розничной сети Альфа-Банка применяется сервис электронного подписания документов: отчета о сессии, расписки в получении банковской карты, заявления на закрытие счета клиента. Все эти документы клиенты могут подписать либо посредством введения ПИН-кода своей карты, либо путем получения кода подтверждения из СМС-сообщения», — сообщают в банке. Как уточняется, подписание этих документов составляет значительную долю в документообороте отделения.
«Такой процесс в два раза снизил время оформления документов и позволил увеличить скорость обслуживания в отделении за счет автоматического подписания и отправки в электронный архив, а также значительно сократил бумажный документооборот отделений. Теперь сотрудники смогут посвятить еще больше времени консультации клиентов по продуктам и сервисам банка, а также решению их личных финансовых задач», — комментирует директор по продажам блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Татьяна Волошина.