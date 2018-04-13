Ещё
Альфа-Банк внедрил электронное подписание документов в отделениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Альфа-Банк внедрил электронное подписание документов в отделениях 

Банки.ру 51 минуту назад
Об этом говорится в сообщении кредитной организации, распространенном в пятницу, 13 апреля.
«Во всех отделениях розничной сети Альфа-Банка применяется сервис электронного подписания документов: отчета о сессии, расписки в получении банковской карты, заявления на закрытие счета клиента. Все эти документы клиенты могут подписать либо посредством введения ПИН-кода своей карты, либо путем получения кода подтверждения из СМС-сообщения», — сообщают в банке. Как уточняется, подписание этих документов составляет значительную долю в документообороте отделения.
«Такой процесс в два раза снизил время оформления документов и позволил увеличить скорость обслуживания в отделении за счет автоматического подписания и отправки в электронный архив, а также значительно сократил бумажный документооборот отделений. Теперь сотрудники смогут посвятить еще больше времени консультации клиентов по продуктам и сервисам банка, а также решению их личных финансовых задач», — комментирует директор по продажам блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Татьяна Волошина.
Банки.ру: последние новости
Поздышев: динамика кредитования в 2018 году лучше, чем в 2017-м АСВ начинает выплату 317,6 млн рублей страховки вкладчикам Лайтбанка, продолжает выплаты по ВВБ «Росгосстрах» и Банки.ру предлагают страховку «РГС Защита от клеща» на специальных условиях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»305
Рыбке настал конец62
Рыбке настал конец32
Москва решила ответить на санкции США219
Путин знает тайну главного оружия Трампа204
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
02:32
Умер юморист Андрей Жмакин
Шоу-бизнес
01:57
Синоптики рассказали об арктическом воздухе в Москве
Общество Новости Москвы
02:51
В Москве установят первый памятник Тургеневу
Новости Москвы
43:21
Капсулу с посланием потомкам заложили в парке Горького
Новости Москвы
03:20
Синоптики предсказали москвичам теплый май
Новости Москвы Общество
01:05
Иностранцы готовятся к резкому росту рубля
Рынки Экономика
01:00
В автобусах будут принимать банковские карты
Новости Москвы Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение