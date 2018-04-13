В Башкирии за налоговые долги начали изымать имущество

С 16 апреля в Башкирии будут проходить «налоговые рейды» — судебные приставы и работники ФНС навестят злостных должников и опишут их имущество.

— Долги по имущественным налогам на 1 апреля 2018 года составляют 2,4 миллиарда рублей. 1,6 миллиарда — транспортный налог, который жители не оплатили, — сообщили в Федеральной налоговой службе порталу Ufa1.

В течение двух недель судебные приставы будут взыскивать долги. В ходе рейдов представители власти нанесут неожиданные визиты должникам, у жителей заберут деньги, арестуют квартиры, машины эвакуируют на спецстоянку. Если они не погасят хотя бы часть долга, имущество распродадут на аукционе.