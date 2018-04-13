Закредитованным гражданам запретят жаловаться омбудсмену

Закредитованным гражданам предлагается не предоставлять права решать споры с банками во внесудебном порядке при помощи финансового омбудсмена — к нему смогут обращаться только вкладчики, пишут "Известия" , ссылаясь на проект поправок ЦБ к законопроекту о финансовом уполномоченном, уже принятому в первом чтении. По мнению экспертов, такой подход позволит снизить нагрузку на финансового омбудсмена, а для решения проблем заемщиков нужно создавать отдельную структуру..

Принятие предложений Банка России может привести к изменениям в правительственном законопроекте о финансовом омбудсмене, принятом в первом чтении 1 июля 2014 года. Банк России предлагает исключить заемщиков из числа клиентов, которые смогут решать незначительные споры (до 500 тыс. рублей) с кредитными организациями, оставив такую возможность только вкладчикам. При этом ранняя редакция законопроекта давала право всем пострадавшим гражданам — и вкладчикам, и заемщикам — обращаться к финансовому уполномоченному.

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что окончательная позиция по вопросу о должностных обязанностях финансового омбудсмена будет сформирована позже.

Если разрешить закредитованным гражданам обращаться к омбудсмену, это серьезно увеличит нагрузку на него, говорится в пояснительной записке к проекту поправок ЦБ. По данным Объединенного кредитного бюро, сейчас в России свыше 8 млн граждан с проблемными кредитами (с просрочкой от трех месяцев). Даже если десятая часть таких заемщиков обратится к уполномоченному, это может вызвать коллапс в деятельности создаваемого института финансового омбудсмена, считает управляющий Фондом защиты прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. Поэтому логика ЦБ заключается в том, чтобы оградить уполномоченного от лавинообразного потока жалоб со стороны граждан: важно, чтобы тот справлялся со своей нагрузкой, уверен Марат Сафиулин. Если финансовый омбудсмен будет перегружен обращениями, он не сможет эффективно помогать гражданам, согласен управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко

Действующий финансовый омбудсмен Павел Медведев выступает против предложений ЦБ. По его словам, защита нужна не только вкладчикам, но и заемщикам.

По концепции законопроекта, омбудсмен рассматривает обращения потребителей финансовых услуг, которые содержат требования имущественного характера к финансовой организации, пояснили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Реструктуризация долга — это форма изменения условий кредитного договора, при которой у заемщика отсутствуют денежные требования к кредитору, добавили представители регулятора.