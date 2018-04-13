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«Нужно устранить несправедливость»: в Самаре просят вернуть выплаты работающим пенсионерам
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«Нужно устранить несправедливость»: в Самаре просят вернуть выплаты работающим пенсионерам 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова попросила депутатов губернской думы внести поправки в закон о социальных выплатах работающих пенсионеров, которые получают менее 19500 рублей.
— Из-за изменения механизма предоставления льгот и введения критерия нуждаемости выросло количество обращений граждан, протестные настроения. Мы направили в свое время губернатору Самарской области Николаю Меркушкину и депутатам губдумы обращение с просьбой устранить несправедливость. Это лишение выплат работающих пенсионеров, совокупный доход которых не превышает 19500 рублей. До сих пор эта проблема не решена. Те пенсионеры, которые получают меньше 19500, не внесены в поправки нашего регионального закона. И на мой взгляд, это в обязательном порядке нужно решать в самое ближайшее время, — сказала Ольга Гальцова на заседании профильного комитета губдумы.
Социальную реформу в Самарской области приняли с 1 марта 2017 года, когда пост губернатора занимал Николай Меркушкин. Работающим пенсионерам отказали в получении выплат из регионального бюджета. Перечислять их решили неработающим ветеранам труда и труженикам тыла, пенсия которых составляет менее 19500 рублей.
После череды акций протеста и смены руководства региона порядок предоставления выплат вновь изменили. Теперь их могут получать и работающие пенсионеры. Однако их доход не должен превышать 13500 рублей.
С 1 января 2018 года выплаты проиндексировали. Теперь их размер варьируется от 644 до 1936 рублей. Увеличили и критерий нуждаемости. Теперь он составляет 20221,5 рубля.
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