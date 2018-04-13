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«Сколково» предложил ввести льготы для бизнес-ангелов за поддержку стартапов
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«Сколково» предложил ввести льготы для бизнес-ангелов за поддержку стартапов 

RB.ru 14 минут назад
Фото: RB.ru
Инициатива входит в план мер по разработке регулирования цифровой экономики и разрешает бизнес-ангелам претендовать на возврат половины инвестиций в стартапы, прошедшие технологическую экспертизу.
Директор по развитию и планированию «Сколково» Сергей Израйлит объяснил, что бизнес-ангелы смогут не платить налог, пока не вернут от государства половину инвестиций. Для этого сумма доходов, облагаемая НДФЛ, уменьшается на 385% инвестиций и 13% от налога.
В законопроекте предусмотрены некоторые ограничения: льготу можно использовать лишь при инвестициях в компании с историей не меньше трех лет, а сам вычет не может превышать 5 млн рублей. По оценкам авторов проекта, благодаря вычету доходность бизнес-ангелов вырастет до 19%, сами инвестиции — в 10 раз за пять лет, появятся новые 7000 рабочих мест и снизится отток специалистов.
В Минэкономразвития надеются, что мера будет стимулировать бизнес-ангелов еще охотнее вкладываться в стартапы на ранних этапах, которая бизнес в наибольшей степени в этом заинтересован. В Минфине считают вычет в 5 млн рублей завышенным и напоминают, что при расходах на лечение, обучение, пенсионное обеспечение и покупку жилья налоговый вычет гораздо меньше. В ведомстве говорят, что если правительство готово тратить деньги регионов на расширение вычетов НДФЛ, то почему это не направлено на лечение, обучение и жилье.
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