«Сколково» предложил ввести льготы для бизнес-ангелов за поддержку стартапов

Инициатива входит в план мер по разработке регулирования цифровой экономики и разрешает бизнес-ангелам претендовать на возврат половины инвестиций в стартапы, прошедшие технологическую экспертизу.

Директор по развитию и планированию «Сколково» Сергей Израйлит объяснил, что бизнес-ангелы смогут не платить налог, пока не вернут от государства половину инвестиций. Для этого сумма доходов, облагаемая НДФЛ, уменьшается на 385% инвестиций и 13% от налога.

В законопроекте предусмотрены некоторые ограничения: льготу можно использовать лишь при инвестициях в компании с историей не меньше трех лет, а сам вычет не может превышать 5 млн рублей. По оценкам авторов проекта, благодаря вычету доходность бизнес-ангелов вырастет до 19%, сами инвестиции — в 10 раз за пять лет, появятся новые 7000 рабочих мест и снизится отток специалистов.