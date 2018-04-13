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Россиянам запретят жаловаться финансовому омбудсмену
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Россиянам запретят жаловаться финансовому омбудсмену 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россиянам, просрочившим выплаты по кредитам, могут запретить жаловаться финансовому омбудсмену, сообщают «Известия».
Подобную инициативу содержит проект поправок Центрального банка к законопроекту о финуполномоченном, который был принят в первом чтении в 2014 году.
Запретом на решение споров с банками во внесудебном порядке при помощи омбудсмена ЦБ хочет снизить нагрузку на него. По словам управляющего Фондом защиты прав вкладчиков и акционеров Марата Сафиулина, «лавинообразный поток жалоб» омбудсмену способен стать причиной «коллапса» в его деятельности.
Между тем ЦБ планирует, что финомбудсмен продолжит принимать жалобы вкладчиков, у которых «гораздо меньше проблем», по словам заместителя председателя Локо-банка Андрея Люшина.
При этом для помощи закредитованным россиянам может быть создана отдельная структура.
Месяц назад аналитики Банка международных расчетов заявили, что мировой экономике грозит новый глобальный кризис из-за высокого уровня закредитованности правительств, бизнеса и населения.
По данным Объединенного кредитного бюро, более восьми миллионов россиян на три месяца просрочили выплаты по кредитам.
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