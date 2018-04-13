Россиянам запретят жаловаться финансовому омбудсмену

Россиянам, просрочившим выплаты по кредитам, могут запретить жаловаться финансовому омбудсмену, сообщают «Известия»

Подобную инициативу содержит проект поправок Центрального банка к законопроекту о финуполномоченном, который был принят в первом чтении в 2014 году.

Запретом на решение споров с банками во внесудебном порядке при помощи омбудсмена ЦБ хочет снизить нагрузку на него. По словам управляющего Фондом защиты прав вкладчиков и акционеров Марата Сафиулина, «лавинообразный поток жалоб» омбудсмену способен стать причиной «коллапса» в его деятельности.

Между тем ЦБ планирует, что финомбудсмен продолжит принимать жалобы вкладчиков, у которых «гораздо меньше проблем», по словам заместителя председателя Локо-банка Андрея Люшина

При этом для помощи закредитованным россиянам может быть создана отдельная структура.

Месяц назад аналитики Банка международных расчетов заявили, что мировой экономике грозит новый глобальный кризис из-за высокого уровня закредитованности правительств, бизнеса и населения.

По данным Объединенного кредитного бюро, более восьми миллионов россиян на три месяца просрочили выплаты по кредитам.