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Предпринимателям Чукотки возместят расходы на завоз продуктов по северному завозу
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Предпринимателям Чукотки возместят расходы на завоз продуктов по северному завозу 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
ТАСС, 13 апреля. Правительство Чукотского автономного округа утвердило порядок предоставления поддержки по северному завозу. Предпринимателям, получившим целевые кредиты в 2017 и 2018 годах на завоз продовольствия, будут частично возмещены расходы по уплате процентов по кредитам, полученным в российских банках. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в окружном правительстве.
"В соответствии с первым направлениям, предприниматели, получившие поддержку в прошлом году, смогут возместить часть уплаченных за период с ноября 2017 года по ноябрь 2018 года процентов по представленным ранее кредитным договорам. По второму направлению индивидуальные предприниматели и юридические лица, привлекающие кредиты для северного завоза в этом году, получат субсидию на компенсацию части затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных по кредитному договору за период с января по ноябрь 2018 года", — отметили в правительстве.
Возмещение производится из расчета половины ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора. Основными условиями для получения субсидии являются: регистрация на территории Чукотки, наличие торговой точки и расходование не менее 60% полученного кредита непосредственно на приобретение продовольственных (за исключением табачной и алкогольной продукции, включая пиво — прим. ТАСС) и фармацевтических товаров.
По итогам 2017 года поддержку по северному завозу получили 10 предпринимателей на общую сумму 4,5 млн рублей.
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