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Свыше 800 млн рублей направят на улучшение жилищных условий дончан
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Свыше 800 млн рублей направят на улучшение жилищных условий дончан 

АиФ Ростов 31 минуту назад
Фото: АиФ Ростов
Более 800 млн рублей планируется направить в 2018 году в Ростовской области на реализацию программы «Оказание мер господдержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».
Согласно информации регионального Агентства жилищных программ, планируется, что до конца года господдержку при приобретении жилья на Дону получат около 900 человек.
Поддержка предоставляется в виде субсидирования процентных ставок по кредитам и оплаты части стоимости жилья, а также для погашения задолженности по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка.
По итогам первого квартала в Ростовской области бюджетные субсидии впервые предоставлены 61 человеку. Господдержка оказана также 3218 жителям региона, получающим субсидии с прошлых лет.
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