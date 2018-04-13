К середине недели путевки в Турцию подорожали на 20% из-за падения курса рубля. Об этом изданию «Моменты» рассказал менеджер туристического агентства Friends.Travel Дмитрий Денгольц.
«В субботу тур в Турцию стоил 55 тысяч рублей на двоих, на сегодня цена на него поднялась до 68», — сообщил он.
По словам Денгольца, туроператоры заложили в 20-процентный рост путевок свои «риски на колебания». Кроме того, если ранее продавцы туров меняли цены лишь на следующий день после роста курсов доллара и евро, то сейчас они делают это «сразу».
Между тем турагент заявил о своей уверенности в том, что «ситуация устаканится», ведь «всегда так было». По его словам, доллар «вернется назад» к лету или осени, в связи с чем туристам не стоит оплачивать путевки полностью.
На сегодня, 13 апреля, Центральный банк России установил курс доллара в размере 62,06 рубля, а евро — 73,75, то есть на два и почти на шесть рублей меньше, чем днем ранее.
Эксперты связывают колебания курсов валют с экономическими ограничениями, которые на прошлой неделе Минфин США ввел против 38 российских бизнесменов и компаний. Под санкции попали, в частности, совладелец «Русала» Олег Дерипаска, президент ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и другие.