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Юбилейный договор дополнительного пенсионного обеспечения подписан в Югре
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Юбилейный договор дополнительного пенсионного обеспечения подписан в Югре 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В окружной программе «Две пенсии для бюджетников» приняли участие 40 тысяч человек. Юбилейный договор подписала воспитатель из Ханты-Мансийска Кристина Анисимова.
Как сообщает пресс-служба НПФ Ханты-Мансийска, окружная программа существует уже более 10 лет. На данный момент порядка трех тысяч человек в округе получают дополнительную пенсию. Так, травматолог из Сургута Владимир Сафронов получает в дополнение к страховой пенсии 57 тысяч рублей ежемесячно.
Участник окружной программы «Две пенсии для бюджетников», на свои взносы получает 119% годовых. Эта выгода складывается из трех слагаемых: 6% начисляет в качестве инвестиционного дохода Ханты-Мансийский НПФ, 13% — возврат НДФЛ, 100% — софинансирование из окружного бюджета.
Заключить договор может любой югорчанин, который работает в бюджетном учреждении округа и имеет стаж работы в таких учреждениях не менее 5 лет. Заключить договор можно прямо на сайте www.двепенсиии.рф
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