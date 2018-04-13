Юбилейный договор дополнительного пенсионного обеспечения подписан в Югре

В окружной программе «Две пенсии для бюджетников» приняли участие 40 тысяч человек. Юбилейный договор подписала воспитатель из Ханты-Мансийска Кристина Анисимова.

Как сообщает пресс-служба НПФ Ханты-Мансийска, окружная программа существует уже более 10 лет. На данный момент порядка трех тысяч человек в округе получают дополнительную пенсию. Так, травматолог из Сургута Владимир Сафронов получает в дополнение к страховой пенсии 57 тысяч рублей ежемесячно.

Участник окружной программы «Две пенсии для бюджетников», на свои взносы получает 119% годовых. Эта выгода складывается из трех слагаемых: 6% начисляет в качестве инвестиционного дохода Ханты-Мансийский НПФ, 13% — возврат НДФЛ, 100% — софинансирование из окружного бюджета.

Заключить договор может любой югорчанин, который работает в бюджетном учреждении округа и имеет стаж работы в таких учреждениях не менее 5 лет. Заключить договор можно прямо на сайте www.двепенсиии.рф