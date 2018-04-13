Процесс оформления матпомощи для малоимущих граждан хотят упростить 

Процесс получения субсидии, которая положена от государства на оплату услуг ЖКХ, хотят упростить для малоимущих граждан. В частности, чтобы подтвердить отсутствие долгов за «коммуналку» (матпомощь начисляется только при этом условии), жителям не придется самостоятельно запрашивать справки в управляющих компаниях. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс во втором чтении Госдума рассмотрит до конца весенней сессии. Согласно документу, чиновники будут самостоятельно запрашивать сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении субсидий. Сейчас субсидию на оплату коммунальных услуг получают малоимущие граждане, чьи расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода.