Квартирные мошенники: как сдать квартиру в аренду и не остаться в «дураках»

Квартирные мошенники заключают контракты с арендодателями и оставляют их в должниках. Оспорить такие договоры потом можно только в суде

Москвичка, сдавшая свою квартиру в аренду посредникам из риелторской компании, оказалась им должна. Это клиентка компании ООО «Союз-Эксперт», она просила Business FM не называть в эфире ее имени, поскольку договор аренды, который она подписала, запрещает любое разглашение информации под угрозой штрафов. Она подозревает фирму в массовом обмане столичных арендодателей и готовит иск в суд.

Девушка, назовем ее Мария, сдала «однушку» на «Авито» фирме «Союз-Эксперт». Те ей объяснили, что ищут жилье для своих партнеров — крупных компаний. Хотя Марию смутили некоторые пункты в договоре аренды, представители «Союз-Эксперта», по ее словам, разъяснили их в ее пользу:

«В договоре был такой пункт, интересный, о том, что я не имею права вмешиваться во взаимоотношения человека, который поселился, и компании «Союз-Эксперт». Я спросила у девушек: «Что же это означает?». Они говорят: «Ну, понимаете, люди себя некорректно ведут, там, каждый день приходят, чтобы от этого застраховать, есть такой пункт. Ну, конечно же, мы вас познакомим с жильцом, вы придете, он вам представится, посмотрите, что это за люди». И это меня тоже успокоило, ну то есть даже если возникали сомнения, мне сотрудники компании, они их полностью развеяли».

С жильцами «Союз-Эксперт» ее не познакомил, а потребовал доверенность на сделки с госорганами, якобы чтобы прописать квартиросъемщиков. Мария наведалась в свою квартиру и сама познакомилась с ними. Встреча была мирной, жильцы сообщили девушке, что сняли квартиру по объявлению на «Авито», причем дешевле, чем фирма обязалась платить Марии.

Выяснилось, что «Союз-Эксперту» дал на это право один из тех самых неясных пунктов договора. После этого хозяйке пришло «письмо счастья». «Союз-Эксперт» сообщил, что она нарушила пункт о невмешательстве в отношения фирмы с жильцами. Штраф — аренда за два месяца и два месяца оплаты за отказ в доверенности. А расторгнуть договор хозяйка может только через суд — таков был смысл еще одного мутного положения документа.

Алексей Русакомский, юрист:

«Мне не понравилось, то, что там размер арендной платы может быть изменен фактически односторонне. Обязанности предоставить доверенность. Какую доверенность, на каких условиях? Требования о выдаче такой доверенности незаконны, поскольку мы не знаем, о какой доверенности идет речь. Вмешательство в отношения сторон, то, что мне было сообщено, не выглядит, как вмешательство в отношения сторон. Оснований для взыскания штрафа точно нет. Конечно, договор выглядит крайне подозрительным, тут нужно выходить с иском о расторжении договора и с требованиями размера арендной платы за два месяца, о параллельном ограничении доступа в помещение. Взыскав за два месяца, выгнал бы их оттуда».

От действий компании с другим названием, но по той же схеме пострадало множество людей в Калининграде . Были скандалы, суды, клиенты иссякли, фирма исчезла, возникнув в других регионах и под другими именами. Во всех фигурировал Константин Таран , он же Монахов, он же Шибаев. Называет себя наемным работником, но пострадавшие считают его в этих структурах главным.

В соцсетях пишут, что компания берет с жильцов предоплату за три-четыре месяца, после чего под каким-либо предлогом выставляет их из квартиры и заселяет новых. Кстати, квартира Марии, по ее словам, вскоре вновь появилась на «Авито» в разделе «Сдается», хотя проживавшие в ней не планировали съезжать.

По словам самого Константина Тарана, в деятельности «Союз-Эксперта» нет ничего незаконного. Клиент добровольно подписывает договор, в котором прописана возможность еще три дня изменять его текст, говорит Таран:

«Вы видели хоть одного психиатра, который дураку смог помочь? Его, по-моему, никто не вылечит. Договор — это продукт нашего с вами обоюдного соглашения. К чему строго мы пришли в результате переговоров. Мы обговорили — вы согласились. Вы прочитали, проверили, подписали. На каждой странице. Я вам сообщение направил и еще раз дал возможность пересмотреть положение договора. Вы и этого не сделали. Я все попытки предпринял для того, чтобы удовлетворить ваши вероятные запросы. Но а теперь вот, они ходят, дружно взявшись за руки, начинают кричать: «Как нагадить Тарану». А я им отвечаю, что счастье — это тогда, когда тебе завидуют, а нагадить не могут».