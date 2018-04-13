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В России упростят процесс оформления субсидий на оплату услуг ЖКХ
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В России упростят процесс оформления субсидий на оплату услуг ЖКХ 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Процесс получения субсидии, которая положена от государства на оплату услуг ЖКХ, хотят упростить для малоимущих граждан.
Жильцам больше не придется получать справки об отсутствии долгов за квартплату у управляющих компаний. Материальная помощь начисляется только при этом условии. Чиновники будут запрашивать сведения самостоятельно.
Соответствующие поправки в Жилищный кодекс во втором чтении Госдума рассмотрит до конца весенней сессии, сообщает газета «Известия».
Претендовать на субсидии от государства могут граждане, чьи расходы на ЖКХ превышают 22 процента от совокупного дохода.
Ранее сообщалось, что Минстрой в рамках в проекта «Умный город» планирует внедрить дисконтные тарифы по оплате услуг ЖКХ. В будущем потребителям предложат тарифные планы «эконом», «оптимум», «безлимит».
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