В России упростят процесс оформления субсидий на оплату услуг ЖКХ

Процесс получения субсидии, которая положена от государства на оплату услуг ЖКХ, хотят упростить для малоимущих граждан.

Жильцам больше не придется получать справки об отсутствии долгов за квартплату у управляющих компаний. Материальная помощь начисляется только при этом условии. Чиновники будут запрашивать сведения самостоятельно.

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс во втором чтении Госдума рассмотрит до конца весенней сессии, сообщает газета «Известия»

Претендовать на субсидии от государства могут граждане, чьи расходы на ЖКХ превышают 22 процента от совокупного дохода.